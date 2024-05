A espanhola Karla Sofía Gascón se tornou, neste sábado (25), a primeira atriz trans consagrada no Festival de Cinema de Cannes, como parte do quarteto feminino protagonista do musical em espanhol "Emilia Pérez", contemplado com o prêmio coletivo de melhor interpretação feminina da mostra francesa.

Também integram o elenco estrelado as americanas Zoe Saldaña e Selena Gomez, e a mexicana Adriana Paz.

Karla Sofía Gascón, de 52 anos, dá vida a um chefão do narcotráfico no México que quer mudar de sexo e de vida. Ela mesma faz o papel do líder do cartel e da mulher depois da transição. Com a dupla atuação, tornou-se a primeira intérprete trans a conquistar este prêmio em Cannes.

Ao receber o prêmio, representando as quatro atrizes, Gascón o dedicou "a todas as pessoas trans, que sofrem todos os dias".

"Todos temos a oportunidade de mudar para melhor, de sermos pessoas melhores", acrescentou.

Ela nasceu Carlos Gascón em Alcobendas (arredores de Madri), onde conheceu aos 19 anos aquela que seria sua esposa, Marisa, em uma boate. Com ela, teve uma filha, agora com 13 anos.

As três continuam próximas. Sua filha agora tem duas mães, uma medida que não foi fácil de conseguir, apesar de a Espanha, onde ela mudou de sexo e identidade em 2018 após um doloroso processo, ser um dos países mais liberais do mundo neste tema.

A atriz também dedicou o prêmio às duas, "que aguentam minhas loucuras todos os dias".

"Tive uma vida um pouco estranha. E restavam coisinhas por fazer. E uma delas é esta, estar aqui", explicou à AFP, após a estreia espetacular do filme "Emilia Pérez", do francês Jacques Audiard.

Gascón reconhece que a teimosia foi um meio de sobreviver, após descobrir que não se sentia confortável com seu corpo "desde os quatro anos de idade".

E com esta mesma tenacidade conseguiu convencer Audiard, que lhe teria proposto interpretar apenas o papel de Emilia Pérez, para que lhe desse os dois papéis.

"Tive que convencê-lo, mandando vídeos e fotografias durante meses, até que uma manhã me ligou e disse, 'Os dois personagens são seus, me deixem em paz'", explicou, em meio a risos.

- "Um caminho difícil" -

Durante três décadas, Carlos Gascón foi um galã de cabelos loiros e olhos claros que interpretou papéis em pequenos telefilmes e séries na Espanha.

Estudou interpretação na Escola de Cinematografia de Madri (Ecam) e começou a carreira no final da década de 1980, com um papel em "El águila de fuego", uma revista musical em Madri.

Participou em seguida da série para a TV "El súper", da emissora Telecinco e em 2005, de "El pasado es mañana".

Em busca de novos horizontes profissionais, mudou-se para o México em 2009, onde interpretou um cigano na telenovela "Corazón salvaje". Seguiram-se papéis de galã até seu grande sucesso, em 2013, como um dos protagonistas do filme "Nosotros los nobles", um dos filmes de maior bilheteria do cinema mexicano.

Em 2018, para surpresa dos fãs, anunciou que havia mudado de identidade e que legalmente passou a se chamar Karla Sofía.

Durante este processo, escreveu "Karsia", um romance de tom confessional no qual o protagonista acaba se suicidando.

"Foi um caminho muito difícil, muito complicado, para minha mulher sobretudo. Mas é maravilhoso o que está acontecendo", comemora.

