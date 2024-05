Os preços do petróleo caíram pela quarta sessão consecutiva, nesta quinta-feira (23), afetados pelos sinais de força da atividade econômica dos Estados Unidos, que sinalizam para juros altos por mais tempo.

O preço do barril de Brent do Mar do Norte para entrega em julho caiu 0,65%, para US$ 81,36.

Enquanto isso, o West Texas Intermediate (WTI) para a mesma data de entrega recuou 0,90%, sendo negociado a US$ 76,87.

O Brent chegou ao seu mínimo desde meados de fevereiro.

Os preços abriram em alta, mas mudaram de tendência após a publicação de vários indicadores econômicos nos Estados Unidos, que mostraram que o setor de serviços e a indústria manufatureira são resilientes.

"Isso faz pensar que a economia dos Estados Unidos não está desacelerando muito", resumiu Bart Melek, da TD Securities, e isso "é um problema para o Federal Reserve", o banco central americano, que mantém elevadas as taxas de juros na tentativa de conter a inflação.

Juros altos encarecem o crédito e desestimulam o consumo e os investimentos, moderando assim as pressões sobre os preços.

"Para que os juros caiam, é preciso que a economia desacelere", disse Melek.

A perspectiva de taxas altas por um período prolongado "terá um impacto na demanda de petróleo americano e no mundo", acrescentou o analista.

