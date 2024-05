A organização Repórteres Sem Fronteiras (RSF) tachou, nesta terça-feira (21), de "censura escandalosa" a decisão das autoridades israelenses de suspender a transmissão ao vivo de Gaza da agência de notícias americana Associated Press (AP).

A RSF denuncia que "a apreensão da câmera de uma agência de notícias e o corte de uma transmissão ao vivo que mostrava uma vista de Gaza [...] se trata de uma censura escandalosa", escreveu a organização de defesa dos jornalistas em mensagem na rede social X.

A Associated Press (AP) informou que as autoridades israelenses interromperam sua transmissão ao vivo de Gaza, com o argumento de que teria violado a nova lei de imprensa, que já usaram para fechar o canal de televisão Al Jazeera, do Catar.

Além disso, a agência de notícias assinalou que as autoridades israelenses confiscaram suas câmeras e equipamentos de transmissão.

A Casa Branca considerou como "preocupante" o corte das imagens ao vivo da AP do território palestino assolado pela guerra, enquanto a ONU estimou que a agência de notícias "deveria poder cumprir com seu trabalho livremente e sem restrições".

