O presidente da Ucrânia, Volodimir Zelensky, afirmou, nesta sexta-feira (17), em entrevista exclusiva à AFP, que a operação terrestre lançada por Moscou na semana passada na província de Kharkiv pode ser o primeiro passo de uma nova ofensiva russa.

Esta ofensiva "poderia consistir em várias ondas. Houve uma primeira onda" na província de Kharkiv, no nordeste da Ucrânia, indicou Zelensky aos jornalistas da AFP, no momento em que as tropas de Moscou conseguiram seus maiores avanços territoriais desde o fim de 2022.

ant-alf/ib/hgs-an/cjc/rpr/ic