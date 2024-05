Laura Blajman-Kadar, sobrevivente do ataque do Hamas em 7 de outubro, utilizou um vestido em homenagem aos reféns israelenses ainda mantidos em cativeiro na Faixa de Gaza, durante sua participação no Festival de Cinema de Cannes.

Blajman-Kadar percorreu o tapete vermelho do evento com um casaco e depois o tirou nos degraus para revelar um vestido amarelo com retratos costurados de reféns israelenses e uma faixa preta onde se lia "Traga-os para casa".

A cor amarela é o símbolo da solidariedade para com os reféns israelenses ainda mantidos em Gaza, mas também dos sobreviventes dos massacres e das famílias em luto.

Blajman-Kadar sobreviveu aos ataques do Hamas no festival de música eletrônica Tribe of Nova, no sul de Israel, nos limites com a Faixa de Gaza.

Esta franco-israelense escreveu um livro sobre o atentado, "Croire en la vie" ("Acredite na vida"), que foi publicado em março.

O conflito eclodiu após o ataque sem precedentes do Hamas ao sul de Israel, em 7 de outubro, que matou cerca de 1.170 pessoas, a maioria civis, segundo um balanço da AFP baseado em dados oficiais.

Mais de 250 pessoas foram sequestradas no ataque e 128 permanecem cativas em Gaza, das quais 36 teriam morrido, segundo o Exército israelense.

Em resposta, Israel lançou uma campanha militar que devastou a Faixa de Gaza, matando 35.233 pessoas, a maioria civis, segundo o Ministério da Saúde do Hamas.

may/fbe/es/jz/mb/jb/dd