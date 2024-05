O City Group Football (CGF), empresa matriz do Manchester City, terá que reduzir sua participação no capital do Girona para que o clube catalão possa disputar a Liga dos Campeões na próxima temporada, segundo a Uefa.

Desde 2017, o CGF é proprietário de 47% do Girona, que após uma grande campanha no Campeonato Espanhol conseguiu se classificar para a Champions pela primeira vez em sua história.

Na terça-feira (14), o departamento de controle financeiro da Uefa (CFCB) enviou uma carta às partes interessadas com as mudanças no regulamento de multipropriedade sobre a participação em competições continentais.

Esse regulamento impede que duas equipes participem da mesma competição europeia se tiverem um mesmo proprietário, e o CFCB explicou que a regra também se aplica em casos de "influência decisiva" sobre a conduta de vários clubes, indo mais além do "controle" ligado à maioria de capital.

O CGF não é acionista majoritário do Girona, mas a carta do CFCB diz que se uma parte "possui 30% ou mais do total de ações do clube ou o direito a voto", isso constitui "a capacidade de exercer influência decisiva na tomada de decisões do clube".

Para que Manchester City e Girona participem da competição europeia, o CGF terá que reduzir sua participação no clube catalão antes do dia 3 de junho, prazo máximo fixado pela Uefa.

Para evitar uma venda precipitada das ações, geralmente desfavorável economicamente, a carta do CFCB oferece aos clubes uma solução temporária, limitada à próxima temporada: transferir as ações a um fundo fiduciário sob supervisão da Uefa.

