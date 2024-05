As doenças cardiovasculares são responsáveis por 40% das mortes na Europa, o equivalente a 10.000 mortes por dia ou quatro milhões por ano, indicou a Organização Mundial da Saúde (OMS) nesta quarta-feira, aconselhando os europeus a reduzir seu consumo de sal.

"Implementar políticas específicas para reduzir o consumo de sal em 25% poderia salvar aproximadamente 900 mil vidas de doenças cardiovasculares até 2030", disse em um comunicado Hans Kluge, diretor para a Europa da Organização Mundial de Saúde.

Um em cada três adultos com idades entre 30 e 79 anos sofre de hipertensão na Europa, muitas vezes devido ao consumo de sal.

Cinquenta e um dos 53 países da região europeia da OMS têm uma ingestão média diária de sal superior a cinco gramas, o equivalente a uma colher de chá, o máximo recomendado pela OMS, em grande parte devido aos alimentos processados e lanches.

"O alto consumo de sal aumenta a pressão arterial, um importante fator de risco para doenças cardiovasculares, como ataques cardíacos e acidentes vasculares cerebrais", afirmou a OMS.

A Europa tem a prevalência de pressão arterial mais alta do mundo, segundo o informe da OMS Europa. Os homens da região têm quase 2,5 vezes mais probabilidade de morrer de doenças cardiovasculares do que as mulheres.

cbw/ef/pc/zm/jc