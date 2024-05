A Ucrânia decretou apagões de energia em todas as regiões pois os danos dos bombardeios russos impedem que o sistema suporte a queda de temperaturas, informou o operador estatal Ukrenergo nesta terça-feira (14).

"Das 21h00 às 24h00, o Ukrenergo foi obrigado a impôr apagões de emergência, controlados em todas as regiões da Ucrânia. A razão é a escassez de eletricidade no sistema devido aos bombardeios russos e ao aumento do consumo devido ao frio", informou o operador em uma postagem no Telegram.

