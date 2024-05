O Bayer Leverkusen se classificou para a final da Liga Europa ao arrancar um empate (2 a 2) em casa nos acréscimos nesta quinta-feira (9) contra a Roma no jogo de volta das semifinais, e vai enfrentar a Atalanta, na final do dia 22 de maio, em Dublin, na Irlanda.

Depois de vencer no jogo de ida na capital italiana por 2 a 0, o caminho parecia aberto para o time comandado pelo técnico Xabi Alonso. Mas foi preciso trabalhar muito para evitar um desastre.

A Roma conseguiu fazer 2 a 0 BayArena, com dois pênaltis convertidos pelo argentino Leandro Paredes (43' e 66').

Essa vantagem levava o duelo para a prorrogação, mas os alemães conseguiram diminuir aos 82 minutos, com um gol contra de Gianluca Mancini.

Esse gol já dava a classificação ao Bayer, mas a equipe treinada por Xabi Alonso parecia que iria sofrer a primeira derrota de toda a temporada. Com a Roma desesperada em busca do gol, o croata Josip Stanisic fez 2 a 2 no último minuto dos acréscimos em um rápido contra-ataque (90'+7).

São agora 49 jogos de invencibilidade do Bayer Leverkusen, contando todas as competições. Todos os da temporada: 32 na Bundesliga, 5 na Copa da Alemanha e 12 na Liga Europa.

O saldo espetacular é agora de 40 vitórias e 9 empates.

Na Bundesliga já é campeão matemático, encerrando o reinado de onze anos do Bayern de Munique e conseguindo vencer o torneio nacional pela primeira vez em sua história.

Este mês de maio pode trazer mais dois títulos. O primeiro pode vir na final da Liga Europa, no dia 22 de maio, em Dublin, contra a italiana Atalanta, que venceu o Olympique de Marselha por 3 a 0 nesta quinta-feira no jogo de volta em Bérgamo (empate em 0 a 0 na ida).

Três dias depois dessa decisão vem o duelo contra o Kaiserlautern (da 2ª divisão), pela final da Copa da Alemanha.

No campeonato alemão o Bayer Leverkusen tem dois jogos pela frente, o primeiro deles neste fim de semana contra o Bochum. Se não perder em nenhum deles, será a primeira equipe a vencer a Bundesliga sem perder um jogo.

