Várias pessoas morreram nesta quinta-feira (9) em protestos no leste do Afeganistão, depois que autoridades talibãs ordenaram o despejo de casas para a construção de um edifício, informou um funcionário provincial.

Os talibãs no poder ordenaram aos residentes que desocupassem terrenos situados na rodovia que liga a capital provincial Jalalabad à fronteira com o Paquistão, para dar lugar a um novo edifício da Alfândega, indicou o chefe do departamento de informação do posto fronteiriço de Torkham, Arafat Mohajer.

"Em resposta, os moradores da área criaram o caos", afirmou Mohajer. Os enfrentamentos resultaram na morte de um funcionário talibã e de pessoas que ocupavam o terreno, acrescentou. A manifestação e os confrontos bloquearam a rodovia principal de Jalalabad a Torkham, detalhou.

Autoridades afirmam que os terrenos são propriedade do governo, mas os moradores, membros da etnia kuchi, garantem que possuem as escrituras, declarou Jamil Katwal, uma testemunha. "Três pessoas foram assassinadas e outras ficaram feridas", contou à AFP. "Se não forem resolvidos os problemas, os protestos vão continuar."

Poucas manifestações foram registradas no Afeganistão desde que as autoridades talibãs tomaram o poder em agosto de 2021.

