O Union Saint-Gilloise conquistou uma histórica Copa da Bélgica, após 110 anos, ao vencer o Royal Antwerp por 1 a 0 nesta quinta-feira (9), no estádio Rei Balduíno, em Bruxelas.

O time auriazul obteve o triunfo graças a um gol do zagueiro da seleção japonesa Koki Machida nos acréscimos do primeiro tempo (45'+1).

Esta é a terceira Copa nacional conquistada pelos 'Unionistes'. O último título nesta competição havia sido no ano de 1914.

Os jogadores comandados pelo técnico alemão Alexander Blessin ainda estão na luta pela 'dupla coroa' com Copa da Bélgica e Campeonato Belga. A três rodadas do fim dos playoffs, o Union Saint-Gilloise está três pontos atrás do Club Brugge, a quem vai enfrentar na segunda-feira, na próxima rodada.

O clube de Bruxelas voltou à primeira divisão belga em 2021, após 48 anos de ausência.

O Union Saint-Gilloise é de propriedade desde 2018 do empresário britânico Tony Bloom, que também é dono do Brighton, clube da Premier League inglesa.

