O Partido Republicano da Flórida designou Barron, filho de Donald Trump e de sua esposa Melania, como um dos delegados que em julho nomeará oficialmente seu pai como candidato às eleições presidenciais de novembro.

Sua presença na lista de 42 nomes, ao lado dos irmãos mais velhos Eric e Don Jr, mostra a importância da família na dinastia política que pretende estabelecer o ex-presidente, que recentemente também nomeou sua nora Lara copresidente do Partido Republicano a nível nacional.

Segundo a NBC News, primeiro meio de comunicação a revelar a informação, Barron Trump comparecerá à sua cerimônia de formatura do ensino médio na próxima semana, após completar 18 anos em março.

Até agora, o filho mais novo do magnata tinha escapado dos holofotes.

Ivanka Trump, assessora de seu pai quando ele estava na Casa Branca, se afastou da política e não está na lista.

Os três filhos de Donald Trump se unirão a centenas de delegados dentro de dois meses para designar formalmente o seu candidato, após a sua vitória esmagadora nas primárias.

A convenção do partido será realizada em Milwaukee, no norte do país, de 15 a 18 de julho.

Assim como em 2020, Trump enfrentará o democrata Joe Biden nas eleições presidenciais de 5 de novembro.

ube/aem/erl/mel/jc/yr