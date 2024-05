Um suspeito de 74 anos foi detido nesta quarta-feira (8) por ter agredido a ex-prefeita de Berlim Franziska Giffey, figura de destaque do Partido Social-Democrata, em um ataque que se soma aos ocorridos recentemente contra outros políticos na Alemanha antes das eleições.

A multiplicação de atos violentos, insultos e ameaças contra líderes políticos se tornou um tema de preocupação em todo o país.

Nesta quarta-feira, o governo denunciou um "clima de intimidação e violência" inaceitável.

Giffey, atual ministra de Finanças do estado de Berlim, estava em uma biblioteca no sul da capital na terça-feira quando um homem acertou sua cabeça e pescoço com um saco contendo objetos pesados.

A política foi levada ao hospital com ferimentos leves.

O suspeito, preso nesta quarta, já havia passagens policiais por atos relacionados à "segurança do Estado e crimes de ódio", informou a polícia.

O Ministério Público está considerando a possibilidade de enviar o suspeito a um centro psiquiátrico, visto que há elementos que indicam que ele poderia sofrer de algum transtorno mental.

"Estou preocupada e chocada com o recrudescimento de uma 'cultura selvagem' contra os que trabalham na política", disse a ex-prefeita.

"Vivemos em um país livre e democrático, no qual cada um é livre para expressar suas opiniões", mas "há um limite claro, e é a violência contra os outros", acrescentou.

Diversos políticos foram ameaçados ou agredidos recentemente na Alemanha, em um contexto de tensão eleitoral às vésperas das eleições europeias em 9 de junho e inúmeras eleições regionais em setembro.

O caso mais grave ocorreu na semana passada, quando Matthias Ecke, eurodeputado do Partido Social-Democrata do chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, foi gravemente ferido por quatro pessoas na cidade de Dresden.

Quatro suspeitos, com idades entre 17 e 18 anos, foram detidos por agressão e, segundo a imprensa alemã, eram associados a um grupo de extrema direita.

bur-ilp/smk/es/mb/yr