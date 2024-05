Os Jogos Olímpicos de Paris (26 de julho a 11 de agosto) iniciam a contagem regressiva com a chegada da chama olímpica nesta quarta-feira (8) a Marselha, onde foi mobilizado um significativo dispositivo de segurança.

As autoridades francesas esperam cerca de 150 mil pessoas no porto da cidade para receber a chama, que chegará por volta das 19h45 locais (14h45 em Brasília) a bordo da embarcação Belém.

O veleiro partiu da Grécia em 27 de abril, poucos dias após o fogo ser aceso em Olímpia, sede dos Jogos Olímpicos da Antiguidade, seguindo a tradição.

A cidade mediterrânea está em efervescência para um acontecimento que a transformará no "centro do mundo".

- 3.000 embarcações inspecionadas -

Há dias, dezenas de operários trabalham sem parar para deixar tudo pronto: o cenário, a iluminação, o som, mas também o pontão em formato de pista de atletismo ao qual será atracado o veleiro construído em 1896, ano dos primeiros Jogos Olímpicos da era moderna.

O campeão olímpico de natação Florent Manadou será o primeiro a participar no revezamento da tocha em solo francês.

As autoridades anunciaram um dispositivo com cerca de seis mil membros das forças de segurança, outros 2.500 bombeiros e socorristas, aviões de combate Rafale e até um sistema anti-drones.

Também inspecionaram quase 3.000 embarcações atracadas no porto de Marselha, ação que foi executada por agentes com auxílio de 80 cães treinados.

- Hotéis com ocupação "completa" -

Os hotéis da cidade também já estão preparados para receber visitantes. "Todos os estabelecimentos do porto estão lotados", afirmou o vice-presidente do sindicato da hotelaria, Nicolas Guyot.

"Na quarta-feira à noite, Marselha será o centro do mundo", disse, com orgulho.

Mas um evento como este não gera unanimidade na cidade. Cinco vereadores ambientalistas da Câmara Municipal de Marselha publicaram uma coluna no jornal Libération para denunciar a "deturpação do ideal olímpico" e a "operação de 'greenwashing' realizada pela Coca-Cola", um dos principais patrocinadores do Comitê Olímpico Internacional (COI).

Por ocasião das comemorações do 1º de maio, Dia Internacional dos Trabalhadores, membros de grupos de extrema esquerda, contrários aos Jogos, queimaram anéis olímpicos confeccionados para a ocasião. Protestos que, por enquanto, são minoritários e sem grande repercussão.

Apesar disso, os organizadores do megaevento esperam que a chegada da chama a Marselha, 79 dias antes da cerimônia de abertura no Sena, sirva para aumentar o entusiasmo dos franceses por um evento "espetacular" e "icônico".

"É algo que esperávamos há muito tempo. Cem anos depois dos últimos Jogos (...) [eles] estão voltando para casa", disse o presidente do Comitê Organizador, Tony Estanguet, na segunda-feira.

Após chegar a Marselha, a tocha iniciará na quinta-feira (9) seu percurso pelo território francês, incluindo passagens pelas Antilhas e Polinésia Francesa, com destino final em Paris.

Este longo "revezamento da chama", que passará por locais emblemáticos como o viaduto de Millau, os castelos do Loire, as praias do desembarque do Dia D ou o Monte Saint-Michel, começará durante a madrugada, na Basílica de Notre-Dame de la Garde.

Na noite de quinta-feira, o fogo olímpico 'descansará' em um caldeirão localizado em frente ao Estádio Velodrome, onde torcedores a receberão com as faixas que costumam pendurar no estádio para torcer por seus clubes.

