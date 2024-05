As tropas russas executaram um ataque em larga escala durante a noite, com mísseis e drones, contra instalações do setor de energia da Ucrânia, com um balanço de seis pessoas feridas, denunciaram as autoridades ucranianas nesta quarta-feira.

"O inimigo não desiste de seus planos de privar os ucranianos de energia elétrica. Um novo ataque em larga escala contra a nossa indústria energética!", escreveu o ministro da Energia, German Galushchenko, no Telegram.

Os ataques visaram instalações de produção e transmissão de energia elétrica nas regiões de Poltava (leste), Kirovogrado (centro), Zaporizhzhia (sul), Lviv, Ivano-Frankivsk e Vinnytsia (oeste), acrescentou.

A cidade de Kherson, no sul, foi "parcialmente privada de energia elétrica" devido aos ataques inimigos, anunciou o governador Oleksander Prokudin.

A empresa nacional de energia elétrica, Ukrenergo, emitiu um alerta para possíveis cortes do serviço durante a tarde e à noite em consequência do ataque. O grupo pediu aos ucranianos um uso moderado da energia elétrica para enfrentar uma situação "difícil".

A Força Aérea Ucraniana anunciou que derrubou 39 dos 55 mísseis lançados pela Rússia, assim como 20 dos 21 drones de ataque.

O grupo DTEK, maior investidor privado no setor energético da Ucrânia, afirmou que três centrais termelétricas foram "gravemente danificadas".

A empresa destacou que suas instalações foram bombardeadas quase 180 vezes desde o início da invasão russa, em fevereiro de 2022.

Segundo o comando militar da cidade de Kiev, bombardeiros estratégicos russos Tu-95MS dispararam vários mísseis de cruzeiro contra a capital, que permaneceu em estado de alerta por três horas.

bur-roc/ib/dbh/zm/fp