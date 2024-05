O Flamengo foi surpreendido nesta terça-feira (7) pelo chileno Palestino para quem perdeu por 1 a 0 pela quarta rodada do grupo E da Copa Libertadores-2024, resultado que deixou o time brasileiro na terceira posição da chave, fora da zona de classificação para as oitavas de final.

Os donos da casa conquistaram a vitória graças a um belo chute de primeira do meia Fernando Cornejo no segundo tempo (63').

Com este resultado, o Palestino alcançou a segunda colocação do grupo E com seis pontos, abaixo do boliviano Bolívar, que tem nove. O Flamengo vem logo atrás com quatro e o colombiano Millonarios é o lanterna com apenas um.

Apesar de contar com um dos elencos mais caros da América do Sul, o Flamengo sofreu muita pressão dos locais, o que causou várias perdas no time comandado por Tite.

O técnico da equipe carioca sentiu as ausências por lesão do chileno Erick Pulgar e do uruguaio Arrascaeta, que costumam ser titulares desde que ele assumiu o comando.

O jogo do time rubro-negro foi pouco fluido e os jogadores tinham dificuldade para se conectar com o artilheiro Pedro.

Porém, Everton 'Cebolinha' foi entrando no jogo e assustando cada vez mais 'los árabes', que aos poucos começaram a recuar.

- Golaço de Cornejo -

Uma forte chuva atingiu o campo do estádio Francisco Sánchez Rumoroso, em Coquimbo (460 km ao norte de Santiago), mas isso não impediu o espetáculo para os espectadores.

O segundo tempo começou com uma pressão menos agressiva dos donos da casa, que viram o Flamengo começar a criar diversas chances de gol.

Diante da falta de fluidez no meio-campo, o time carioca adiantou suas linhas para aproveitar os espaços deixados pela defesa do Palestina quando tentava atacar.

Porém, quando parecia que o gol carioca estava perto, o Palestino abriu o placar aos 63 minutos.

O meia Fernando Cornejo recebeu uma bola de fora da área mal afastada pela defesa do Flamengo e acertou uma bomba de pé direito que o goleiro Agustín Rossi só viu entrar em seu gol.

- Desespero do Fla -

Com a desvantagem, Tite colocou em campo os atacantes Luiz Araújo e Gabriel Barbosa.

Gabigol havia sido suspenso provisoriamente após ser denunciado por tentativa de fraude num exame antidoping realizado em abril de 2023 e foi possível notar sua falta de ritmo.

Apesar do ímpeto do time brasileiro, que conseguiu chutar quase o dobro de vezes do que seu adversário, o muro 'árabe' era uma barreira impossível de ser superada pelo Flamengo, que começava a dar sinais de desespero.

Os chilenos aproveitaram cada falta para desacelerar o jogo e comemoraram todas as bolas afastadas como se fossem gols.

O Flamengo soma assim a segunda derrota consecutiva na Libertadores e será obrigado a vencer em casa na próxima rodada para não colocar em risco sua classificação para as oitavas de final.

O Palestino visita o Millonarios na próxima terça-feira, na Colômbia, enquanto o Flamengo recebe o líder Bolívar, no Maracanã, no dia seguinte.

