Em 30 de outubro de 2023, as Cataratas do Iguaçu, no Paraná, registraram o terceiro maior volume desde 1983, com 24 milhões de litros por segundo. Após fortes chuvas atingirem o Rio Grande do Sul no final de abril de 2024, uma gravação do volume recorde das cachoeiras voltou a circular em publicações com centenas de visualizações, como se fosse recente. Mas a gravação foi publicada originalmente por um guia de turismo no dia em que as Cataratas chegaram à vazão recorde.

“Cataratas do Iguaçu”, diz a legenda de um vídeo que circula noTelegram, noX, noFacebooke noInstagram.

Na gravação, que também foipublicadapelo site Terra Brasil, a voz de um homem diz: “Ali é a passarela brasileira, que está quase completamente embaixo d’água. Olha só a vazão do Rio Iguaçu hoje.(...)Último registro às 10 da manhã, 24,2 mil metros cúbicos por segundo. Passarela final do lado brasileiro totalmente interditada, sem condições de visita”.

A sequência começou a circular após fortes chuvas atingirem o Rio Grande do Sul, deixandomais de 300 cidadesem estado de calamidade. Até omomentoda publicação desta checagem, são 90 mortos, 131 desaparecidos e cerca de 129 mil pessoasdesabrigadas.

Contudo, o registro não foi feito em maio de 2024.

Por meio de uma busca reversa no Google, o Checamoslocalizoua mesma gravação em uma publicação de 30 de outubro de 2023 feita pelo usuário “Guia Robert” no Instagram. Robert, de acordo com a descrição de seu perfil, trabalha como guia de turismo no Brasil, no Paraguai e na Argentina.

O Checamos entrou em contato com Robert para confirmar se o vídeo foi gravado por ele, mas não obteve retorno até o momento. Porém, analisando outras publicações feitas pelo perfil (1,2), é possível observar que a voz que narra o vídeo viral é semelhante à voz ouvida em outras gravações feitas pelo guia de turismo.

Em outubro daquele ano, as Cataratas do Iguaçuregistraramuma vazão acima do normal por conta das chuvas que atingiram o Paraná. Em 30 de outubro de 2023, quando o vídeo viral foi publicado originalmente, a vazão chegou a24,2 milhões de litros por segundo(ou 24,2 mil m³/s), terceiro maior volume desde 1983.

Atualmente, a vazão das cachoeiras estátrês vezes acimado normal, mas o volume não chegou perto dos 24,2 milhões de litros. Em 4 de maio, foi registrado um volume de 8,3 milhões de litros por segundo. Já no dia 6, a vazão chegou a 5 milhões de litros.

Em 5 de maio, o perfil das Cataratas do Iguaçu no Instagraminformouque a visitação segue funcionando normalmente.

O Checamos também verificou outros conteúdos relacionados àvazãonas Cataratas do Iguaçu e àsenchentes recentesno Rio Grande do Sul.

