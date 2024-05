A Justiça chilena condenou, nesta terça-feira (7), a 23 anos de prisão Héctor Llaitul, o principal líder radical indígena mapuche, por vários ataques à polícia e a empresas florestais em sua luta por reivindicar "terras ancestrais" indígenas.

A sentença foi lida por uma juíza do tribunal da cidade de Temuco, no sul do Chile, durante uma audiência virtual.

"Decretaram-se 15 anos de presídio" por atentar contra a lei de segurança do Estado, aos quais se somarão cinco por furto e três por atentado contra a autoridade, diz a sentença.

