A Atalanta venceu por 2 a 1 fora de casa a Salernitana, lanterninha e já rebaixada para a Serie B italiana, nesta segunda-feira (6) pela 35ª rodada do Campeonato Italiano.

Com 60 pontos, a Atalanta alcançou a Roma (agora 6ª) na tabela, levando a melhor no saldo de gols. Os romanos empataram em 1 a 1 no domingo com a Juventus (3ª).

O quinto lugar na Itália vale a última vaga na próxima Liga dos Campeões e a Atalanta está bem posicionada. Além de superar a Roma na tabela, também tem um jogo a menos que o clube da capital.

A Salernitana começou a partida surpreendendo, abrindo o placar logo aos 18 minutos de jogo graças ao francês Loum Tchaouna.

O empate veio aos 57 minutos, graças a Gianluca Scamacca, que atravessa grande fase e marcou seu sétimo gol no último mês, levando em consideração todas as competições.

Seis minutos depois, o neerlandês Teun Koopmeiners virou a partida para a Atalanta.

O técnico da Atalanta, Gian Piero Gasperini, optou por poupar alguns titulares habituais, pensando no importante duelo de quinta-feira em casa contra o Olympique de Marselha, pelo jogo de volta das semifinais da Liga Europa. Na partida de ida, italianos e franceses empataram em 1 a 1.

Na última partida desta segunda-feira, fechando a 35ª rodada do Campeonato Italiano, o Napoli (8º) empatou em 1 a 1 com a Udinese (18º), deixando a vitória escapar nos acréscimos.

Com 51 pontos, os napolitanos, campeões italianos na última temporada, aparecem na 8ª posição na tabela, que vale a classificação para a Conference League, mas têm somente um ponto de vantagem sobre a primeira equipe fora da zona europeia, a Fiorentina.

