O proprietário da rede social X e da empresa Tesla, Elon Musk, não disse, em um vídeo visualizado mais de 850 mil vezes nas redes sociais, que pretende comprar a Rede Globo. O conteúdo circula desde o último dia 30 de abril, em meio ao embate entre Musk e o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes, a quem o empresário acusou de censura. Embora as imagens viralizadas sejam reais, a dublagem não condiz com o que o bilionário fala no registro original, que data de 2015.

“Elon Musk diz comprar a TV Globo”, diz o texto sobreposto ao vídeo que circula noFacebook, noInstagrame noKwai.

As publicações contêm a marca d’água de uma conta de dublagens no TikTok. Nesse perfil, foi possível identificar ovídeode Musk.

Na sequência, ouve-se uma voz dublando Musk, como se estivesse traduzindo fielmente o que o empresário estava falando. É dito no vídeo que um brasileiro teria enviado uma mensagem ao dono do X dizendo que“o maior problema do nosso país se chama TV Globo”. Em seguida, Musk descreveria como seria a situação caso ele comprasse a emissora.

O conteúdo circula após o empresárioiniciar, em 6 de abril, uma sequência de publicações em seu perfil oficial no X acusando o ministro Alexandre de Moraes de censura devido aos bloqueios de contas suspeitas de compartilhar desinformação na plataforma. O empresário ameaçou publicar documentos judiciais e chegou a afirmar que iria reativar as contas bloqueadas.

Em resposta, o ministro incluiu o empresário noinquéritodas “milícias digitais” e abriu uma investigação por incitação ao crime e obstrução à Justiça.

Nesse contexto, vários usuários brasileiros publicarammensagensna rede social X pedindo para o empresário comprar a emissora Globo. Em 21 de abril, Muskrespondeuuma postagem de um perfil de sátira perguntando:“Quanto custaria?”.

Mas, diferentemente do que apontam as publicações, a dublagem do vídeo viral não corresponde ao que Musk realmente dizia no momento.

Vídeo de 2015

Uma busca reversa com a ferramentaInvid-WeVerify*levou a umvídeopublicado no YouTube em 16 de janeiro de 2015. Na descrição é informado que Elon Musk respondeu a perguntas de cerca de 100 proprietários de carros da Tesla antes de uma conferência em Austin, no Texas.

Ao comparar alguns elementos do vídeo viral com o de 2015 foi possível confirmar que se tratava da mesma gravação:

No áudio original Musk responde perguntas sobre vendas de carros da Tesla no Texas, incentivos econômicos, legislação sobre franquias e o impacto do preço da gasolina no mercado de veículos elétricos. Em nenhum momento são citadas as frases ditas na dublagem viral.

Uma busca no YouTube com os termos“Elon Musk Texas 2015”localizou outros vídeos (1,2) da mesma ocasião, mas registrados a partir de diferentes ângulos. Neles, Musk tampouco menciona a suposta intenção de comprar a Rede Globo.

Em umanotíciada imprensa local, publicada em 15 de janeiro de 2015, é informado que o empresário havia participado do Fórum de Transportes do Texas, ocasião em que anunciou seu desejo de construir uma pista no estado para testes de seu projeto de transporte futurista de alta velocidade chamadoHyperloop.

O Checamos jáverificououtro conteúdo sobre uma suposta compra da Globo por Elon Musk.

*Uma vez instalada a extensãoInVid-WeVerifyno navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

