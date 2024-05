A Justiça francesa pediu informações adicionais antes de se pronunciar sobre um processo por homicídio involuntário e omissão de socorro contra a gigante do petróleo TotalEnergies em relação a um ataque jihadista em Moçambique em 2021 que causou centenas de mortos, informou o Ministério Público de Nanterre, nos arredores de Paris.

Depois de ter recolhido os elementos da TotalEnergies, que estava desenvolvendo um gigantesco projeto gasífero na região, e os dos denunciantes, o Ministério Público decidirá se dá seguimento à denúncia, a arquiva ou solicita mais investigações, acrescentou a mesma fonte.

O ataque em Palma, no norte de Moçambique, começou em 24 de março e foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico (EI). Durou vários dias e causou um número ainda desconhecido de mortos entre a população local e os subcontratados da TotalEnergies. Algumas das vítimas foram decapitadas.

Os demandantes asseguram que a TotalEnergies não protegeu seus subcontratados nem forneceu combustível para que os helicópteros pudessem evacuar civis após o ataque dos jihadistas.

O grupo petrolífero, contatado pela AFP na segunda-feira, deu a mesma declaração que emitiu assim que o processo foi apresentado em outubro de 2023.

Naquela época, a empresa negou "firmemente essas acusações" e apontou para a "ajuda de emergência que as equipes da Moçambique LNG [o nome do megaprojeto] aportaram e os meios que mobilizaram para permitir a evacuação de mais de 2.500 pessoas" das instalações de Afungi, perto do centro de Palma.

Após o ataque, Maputo contabilizou trinta vítimas, mas, segundo uma investigação do jornalista independente Alexander Perry, o balanço seria de 1.402 civis mortos ou desaparecidos, entre eles 55 subcontratantes.

Alguns deles se refugiaram em um hotel na saída da cidade, cercada por vários dias pelos jihadistas. Pelo menos sete pessoas que tentaram fugir foram assassinadas.

O ataque levou à suspensão do projeto, de um valor de 20 bilhões de dólares (107,8 bilhões de reais em valores de 2021).

