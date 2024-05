Desde o final de abril de 2024, o Rio Grande do Sul enfrenta fortes chuvas que já causaram enchentes e dezenas de mortes no estado. Nesse contexto, usuários nas redes sociais compartilharam mais de mil vezes um vídeo de vacas sendo arrastadas por uma correnteza, associando as imagens à situação no território gaúcho. Mas a sequência, na verdade, foi gravada no México em 2020, depois da passagem do furacão Hanna pelo país.

“A tragédia das enchentes no Rio Grande do Sul, ao que tudo indica, terá dimensões nunca antes vistas. Além dos enormes danos aos humanos, as criações de animais também sofrem muito”, diz uma das publicações compartilhadas noX. O conteúdo circula também noFacebook, noInstagrame noKwai.

A filmagem circula em meio aodesastre climático no Rio Grande do Sul. O grande volume de chuvas na região, iniciadas no final de abril, levou ao transbordamento de rios, alagamentos e deslizamentos de terra. Até a publicação desta verificação, foram contabilizados83 mortos.

O vídeo viral, porém, não tem relação com esse contexto.

Até o dia 3 de maio de 2024, a publicação viral no X estava acompanhada de umanota da comunidadeda plataforma, segundo a qual o vídeo teria sido gravado no estado do Tocantins em 2022. Isso tampouco é verdadeiro.

Uma busca reversa por um dos fragmentos da sequência no Google usando a ferramentaInVid-WeVerify*levou a resultados ainda mais antigos, como uma publicação feita noX em novembro de 2020, que incluía uma das imagens vistas na gravação viralizada. Na mensagem, em espanhol, é dito que a cena teria ocorrido em julho daquele ano, no México, em Nayarit.

Uma pesquisa no Google pelas palavras-chave“Nayarit gado arrastado”, em espanhol, filtrando apenas por resultados publicados entre 1º e 31 de julho de 2020, levou a uma reportagem de28 de julho de 2020do programa mexicano Imagen Noticias, do grupoImagen.

O trecho do telejornal, publicado no canal do YouTube do programa, contém a mesma cena viralizada em 2024 e detalha que o episódio ocorreu após a passagem do furacão Hanna. As imagens são creditadas a“Las Varas Nayarit”.Las Varasé uma cidade localizada no estado de Nayarit.

Uma busca no Google por“Las Varas Nayarit”também levou a umapágina de Facebookcom o mesmo nome.

Uma pesquisa dentro da página por publicações feitas em julho de 2020 localizou umaversão mais longa do vídeo viral, publicada no dia 27 daquele mês.“Cheia arrasta gado após transbordamento do rio em Zacualpan, município de Compostela”, diz a legenda.

Ao final da versão mais longa, é possível ouvir um diálogo em espanhol, no qual dois homens questionam se uma das vacas estaria viva ou não.

Segundo comentário publicado na mesma página, os animais foram resgatados e nenhum morreu.

Ofuracão Hannaatingiu a costa do Atlântico em 2020, impactando a costa leste dos Estados Unidos e o México.

O mesmo vídeo de cabeças de gado sendo arrastadas pela correnteza já havia sidoverificado anteriormente pela AFP, em novembro de 2020, quando publicações à época alegavam que as cenas teriam ocorrido na Nicarágua ou em Honduras.

*Uma vez instalada a extensãoInVid-WeVerifyno navegador Chrome, clica-se com o botão direito sobre a imagem e o menu que aparece oferece a possibilidade de pesquisá-la em vários buscadores.

