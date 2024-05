Sevilla e Alavés garantiram a permanência na primeira divisão espanhola depois de obter vitórias neste domingo (5), em que o Valencia praticamente se despediu das chances de disputar uma competição europeia na próxima temporada.

Em Sevilha, os donos da casa venceram o Granada por 3 a 0, com gols do argentino Marcos Acuña (11'), do marroquino Youseff En Nesyri (51') e do belga Dude Lukebakio (80').

Com 41 pontos, o time sevilhano garantiu matematicamente sua permanência na principal categoria do futebol espanhol, enquanto seu rival Granada está praticamente rebaixado com 21 pontos, 11 atrás do Mallorca no momento em que restam apenas 12 em disputa.

O Alavés (41 pontos), também conseguiu a permanência após vencer em Valência com um gol de Javi López.

A derrota deixa o Valencia com 47 pontos na 8ª colocação e quase sem chances de poder disputar as competições europeias na próxima temporada, ficando cinco pontos atrás do Betis, que no primeiro jogo deste domingo venceu o Osasuna em Pamplona com gols de Ayoze Pérez (41') e Pablo Fornals (45'+3).

Também na luta pela permanência na primeira divisão, o Celta conseguiu uma vitória quase decisiva contra o Villarreal (3-2), alcançando os 34 pontos, os mesmos do Rayo, que perdeu em casa para o lanterna, o Almería, já rebaixado.

O Cádiz, que foi derrotado no sábado em sua visita ao estádio Santiago Bernabéu (3-0), é, juntamente com Almería e Granada, aquele que está mais perto de cair.

A vitória do Real Madrid sobre o Cádiz e a derrota por 4 a 2 do Barcelona na visita ao Girona permitiram à equipe merengue conquistar seu 36º título espanhol.

--- Resultados da 34ª rodada do Campeonato Espanhol:

- Sexta-feira:

Getafe - Athletic Bilbao 0 - 2

- Sábado:

Real Sociedad - Las Palmas 2 - 0

Real Madrid - Cádiz 3 - 0

Girona - Barcelona 4 - 2

Mallorca - Atlético de Madrid 0 - 1

- Domingo:

Osasuna - Betis 0 - 2

Celta Vigo - Villarreal 3 - 2

Valencia - Alavés 0 - 1

Rayo Vallecano - Almería 0 - 1

Sevilla - Granada 3 - 0

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 87 34 27 6 1 74 22 52

2. Girona 74 34 23 5 6 73 42 31

3. Barcelona 73 34 22 7 5 70 43 27

4. Atlético de Madrid 67 34 21 4 9 63 39 24

5. Athletic Bilbao 61 34 17 10 7 55 33 22

6. Real Sociedad 54 34 14 12 8 48 35 13

7. Betis 52 34 13 13 8 43 39 4

8. Valencia 47 34 13 8 13 37 39 -2

9. Villarreal 45 34 12 9 13 56 58 -2

10. Getafe 43 34 10 13 11 41 47 -6

11. Alavés 41 34 11 8 15 32 38 -6

12. Sevilla 41 34 10 11 13 45 46 -1

13. Osasuna 39 34 11 6 17 37 51 -14

14. Las Palmas 37 34 10 7 17 30 43 -13

15. Celta Vigo 34 34 8 10 16 40 52 -12

16. Rayo Vallecano 34 34 7 13 14 27 43 -16

17. Mallorca 32 34 6 14 14 27 40 -13

18. Cádiz 26 34 4 14 16 23 49 -26

19. Granada 21 34 4 9 21 36 64 -28

20. Almería 17 34 2 11 21 33 67 -34

./bds/mcd/dr/aam