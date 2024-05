O ex-presidente republicano Donald Trump intensificou suas acusações de que a administração de seu sucessor democrata Joe Biden utilizou a Justiça em seu benefício, comparando-a com a Gestapo, a polícia política da Alemanha nazista, segundo foi informado pela mídia americana.

Trump, que aspira voltar à Casa Branca após as eleições de novembro, fez essas declarações no sábado durante uma reunião com líderes de seu partido em sua propriedade em Mar-a-Lago, na Flórida (sudeste), de acordo com uma gravação de áudio fornecida à imprensa por um doador de campanha.

Diante de uma plateia composta por líderes e doadores republicanos, ele acusou os democratas de "liderar uma administração no estilo da Gestapo" e atacou novamente os promotores que investigam os casos criminais contra ele.

Alvo de quatro processos criminais diferentes, incluindo um no qual está sendo julgado desde 15 de abril em Nova York por um suposto pagamento para comprar o silêncio de uma ex-atriz pornô, Trump repetidamente denuncia uma "caça às bruxas" arquitetada pela administração Biden para tirá-lo da corrida presidencial de novembro.

A campanha de Biden respondeu em um comunicado neste domingo, dizendo que os ataques do magnata republicano apenas confirmam que "a campanha de Trump gira apenas em torno dele, de sua raiva, sua vingança e suas mentiras".

