O Bayer Leverkusen, já campeão da Bundesliga, manteve sua incrível invencibilidade ao vencer neste domingo (5) por 5 a 1 em sua visita ao Eintracht Frankfurt e chegar ao 48º jogo consecutivo sem perder, antes de receber a Roma, na quinta-feira, pela partida de volta das semifinais da Liga Europa.

Com gols de Granit Xhaka (12'), Patrik Schick (44'), Exequiel Palacios (58'), Jeremie Frimpong (77') e Victor Boniface (89', de pênalti), a equipe comandada pelo técnico Xabi Alonso alcançou sua 26ª vitória em 32 jogos da Bundesliga.

O autor do único gol dos donos da casa foi o francês Hugo Ekitike (32'), que empatou provisoriamente.

Com esta vitória, o Leverkusen chega aos 84 pontos na classificação e tem 15 de vantagem sobre o Bayern Munique, que perdeu no sábado por 3 a 1 na visita ao Stuttgart (3º com 67 pontos).

Desta forma, o Leverkusen continua em condições de se tornar o primeiro clube alemão a completar uma temporada invicto na Bundesliga. Restam os duelos contra o Bochum fora de casa no próximo fim de semana e contra o Augsburg na última rodada.

O Leverkusen terá no máximo cinco jogos para disputar nesta temporada, incluindo o duelo de volta contra a Roma, na quinta-feira (o time alemão defenderá a vantagem conquistada com a vitória por 2 a 0 na Itália), uma eventual final da Liga Europa (no dia 22 de maio em Dublin, na Irlanda) e a final da Copa da Alemanha (em 25 de maio contra o Kaiserslautern, da segunda divisão).

No primeiro jogo deste domingo, o Bochum venceu uma partida frenética contra o Union Berlin (4-3), praticamente garantindo sua permanência, com 33 pontos, cinco acima da zona de rebaixamento, embora o Mainz (16º) ainda jogue neste domingo na visita ao Heidenheim (11º).

O Union Berlin, que disputou a Liga dos Campeões nesta temporada, pode cair para essa 16ª e penúltima colocação, o que o obrigaria a disputar a repescagem contra o terceiro colocado da segunda divisão para permanecer na elite do futebol alemão.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Alemão e clasificação:

- Sexta-feira:

Hoffenheim - RB Leipzig 1 - 1

- Sábado:

Werder Bremen - B. Mönchengladbach 2 - 2

Wolfsburg - Darmstadt 3 - 0

Borussia Dortmund - Augsburg 5 - 1

Stuttgart - Bayern de Munique 3 - 1

Colônia - Freiburg 0 - 0

- Domingo:

Union Berlin - Bochum 3 - 4

Eintracht Frankfurt - Bayer Leverkusen 1 - 5

Heidenheim - Mainz

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayer Leverkusen 84 32 26 6 0 82 23 59

2. Bayern de Munique 69 32 22 3 7 90 41 49

3. Stuttgart 67 32 21 4 7 73 39 34

4. RB Leipzig 63 32 19 6 7 74 36 38

5. Borussia Dortmund 60 32 17 9 6 64 40 24

6. Eintracht Frankfurt 45 32 11 12 9 48 47 1

7. Freiburg 41 32 11 8 13 43 55 -12

8. Hoffenheim 40 32 11 7 14 56 64 -8

9. Augsburg 39 32 10 9 13 49 57 -8

10. Werder Bremen 38 32 10 8 14 43 52 -9

11. Heidenheim 37 31 9 10 12 44 52 -8

12. Wolfsburg 37 32 10 7 15 40 51 -11

13. B. Mönchengladbach 33 32 7 12 13 55 62 -7

14. Bochum 33 32 7 12 13 41 65 -24

15. Union Berlin 30 32 8 6 18 29 54 -25

16. Mainz 28 31 5 13 13 32 49 -17

17. Colônia 24 32 4 12 16 24 54 -30

18. Darmstadt 17 32 3 8 21 30 76 -46

