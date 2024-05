Madonna reuniu 1,6 milhão de pessoas no sábado (4) na famosa praia de Copacabana para o encerramento de sua The Celebration Tour, disseram autoridades do Rio de Janeiro neste domingo (5).

A organização responsável pela promoção da cidade, Riotur, comemorou o número nas redes sociais, que supera a previsão de 1,5 milhão.

A artista americana, de 65 anos, encantou o público com quase duas horas e meia de show com uma impressionante exibição de cenários, luzes e coreografias.

Em seu quarto show no Brasil, Madonna agradeceu ao Rio pela recepção, "o lugar mais lindo do mundo", e dedicou vários momentos do show para proclamar seu amor pelo país.

As cantoras Anitta e Pabllo Vittar apareceram no palco monumental, além de um grupo de jovens com baterias de diferentes escolas de samba do Rio de Janeiro.

Foi um momento de comunhão com o público: a rainha do pop vestiu a camisa verde e amarela do time de futebol com o número 10 e a inscrição Ciccone, seu sobrenome, e dançou e pulou com a bandeira do Brasil.

Quando apresentou "Music", as telas exibiram retratos de brasileiros emblemáticos, entre eles Pelé, cacique Raoni, Daniela Mercury, Maria Bethânia, Caetano Veloso, Paulo Freire e Marielle Franco.

Os organizadores do show também comemoraram o sucesso do evento, afirmando que ele superou outro marco, quando em 2006 os Rolling Stones se apresentaram na mesma praia diante de um milhão de pessoas, segundo comunicado.

Desde a tarde, Copacabana ficou totalmente fechada ao trânsito de veículos e virou uma enorme avenida dedicada à cantora.

O megashow na praia foi uma grande aposta econômica do Rio de Janeiro, que injetou 20 milhões de reais dos 12 milhões de dólares que custa a produção (cerca de 60,8 milhões de reais).

As autoridades estimam que o espetáculo contribuirá com 293 milhões de reais para a economia local, com uma ocupação hoteleira incomum para a época e centenas de restaurantes e comerciantes que fizeram uma renda extra.

