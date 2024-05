A polícia australiana matou um jovem "radicalizado" de 16 anos que transportava uma faca e feriu um transeunte na cidade de Perth, no sudoeste do país, informaram as autoridades neste domingo (5).

O jovem "atacou" a polícia depois de ferir um homem, então um oficial atirou nele, ferindo-o mortalmente, disse Roger Cook, primeiro-ministro do estado da Austrália Ocidental, do qual Perth é a capital, em coletiva de imprensa.

"Há indícios de que ele tenha se radicalizado na Internet. Mas quero tranquilizar a comunidade neste momento, parece que ele agiu sozinho e por conta própria", disse.

A polícia recebeu uma ligação na noite de sábado de um indivíduo alertando que ele iria cometer "atos de violência", sem fornecer seu nome ou localização, disse o comissário de polícia estadual, Col Blanch, a repórteres.

Em poucos minutos, outra chamada de emergência alertou a polícia de que um "homem com uma faca estava correndo por um estacionamento" em Willetton, um subúrbio ao sul de Perth, disse ele.

Segundo o delegado, imagens das câmeras corporais dos policiais mostraram que o adolescente se recusou a largar a faca.

A polícia atirou nele com dois tasers, mas "ambos não surtiram o efeito desejado", disse ele.

"O indivíduo continuou avançando em direção ao terceiro agente (munido) de arma de fogo, que efetuou um único disparo e o feriu mortalmente", concluiu.

O adolescente morreu posteriormente no hospital, segundo o boletim de ocorrência, que disse não saber o que desencadeou os acontecimentos.

O homem de "meia idade" que foi esfaqueado pelo agressor está em estado "grave", mas estável, e parece estar progredindo favoravelmente, acrescentou o comissário.

A polícia conseguiu estabelecer que o jovem fazia parte de um "programa de combate ao extremismo violento" há alguns anos, dirigido a pessoas que mostravam sinais de preocupação "devido a questões ou motivos religiosos".

