O Exército russo assumiu neste domingo (5) a responsabilidade pela captura de mais uma cidade no leste da Ucrânia, onde as tropas de Moscou estão na ofensiva e registraram vários avanços nos últimos meses.

O Ministério da Defesa russo afirmou em um comunicado que os seus soldados "libertaram completamente" a aldeia de Ocherétine, localizada a noroeste da cidade de Avdiivka, que caiu em fevereiro.

A Rússia está na ofensiva desde o fracasso do grande contra-ataque lançado pela Ucrânia em meados de 2023, beneficiada do desgaste do exército de Kiev, que tem dificuldade em recrutar novos soldados para repelir a ofensiva russa iniciada em fevereiro de 2022.

A retoma da ajuda militar dos EUA, após a aprovação, no final de abril, de um pacote de 61 bilhões de dólares para Kiev, deverá permitir à Ucrânia consolidar as suas forças e tentar estabilizar o front, especialmente no leste.

As dificuldades de Kiev são agravadas pela falta de defesas aéreas, o que permitiu aos russos bombardear infraestruturas essenciais, especialmente a rede elétrica e as linhas ferroviárias.

O comandante-chefe do exército ucraniano, Oleksander Sirski, admitiu recentemente que a situação no front se “deteriorou”.

A Ucrânia teme agora que a Rússia lance uma ofensiva ainda mais poderosa nas próximas semanas.

