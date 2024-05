O Real Madrid colocou a mão na taça depois de vencer neste sábado (4) o Cádiz por 3 a 0 pela 34ª rodada de LaLiga, no estádio Santiago Bernabéu.

Depois dos gols de Brahim Díaz no início do segundo tempo (51'), Jude Bellingham (68') e Joselu (90'+4), o Real Madrid conquistará matematicamente o seu 36º título espanhol se o Barcelona, o seu perseguidor mais próximo, não vencer o Girona ainda neste sábado.

Os 'merengues' seguem líderes isolados com 87 pontos, 14 a mais que o Barça e 16 de vantagem sobre o Girona, que disputa a segunda colocação neste sábado.

Se o Barcelona não conseguir os três pontos em Montilivi, o Real Madrid estará matematicamente fora de alcance faltando quatro rodadas e com doze pontos em disputa quando esta rodada terminar.

A equipe branca demorou para marcar em uma partida em que o técnico Carlo Ancelotti rodou bastante a equipe com um olho no jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões, na quarta-feira, contra o Bayern de Munique, após o empate em 2 a 2 na capital da Baviera, na semana passada.

Os donos da casa lutaram para encontrar uma forma de superar a dura defesa do Cádiz, mais perigoso no primeiro tempo do que o seu adversário, que acordou após o intervalo.

- Courtois reaparece -

A equipe andaluza, que abre a zona de rebaixamento, precisava somar pontos na sua luta pela permanência já que está a cinco pontos da 'zona de salvação'.

O Cádiz poderia ter aberto o placar em uma chegada de Rubén Sobrino, mas seu chute foi desviado por Nacho para escanteio (32').

Após o intervalo, Chris Ramos teve a melhor chance para sua equipe, mas perdeu no mano a mano com Thibaut Courtois (50'). O goleiro belga voltou a campo neste sábado depois de superar uma grave lesão no joelho, que o manteve afastado durante quase toda a temporada.

O Real Madrid, que deu mais intensidade ao jogo após o intervalo, abriu o placar no minuto seguinte com um chute de Brahim Díaz no ângulo (51').

O gol mudou o rumo da partida, que o gigante da capital espanhola passou a dominar, encurralando o Cádiz em seu campo, o que obrigou o time a procurar o contra-ataque.

- Brahim decisivo -

Os 'merengues' ampliaram quando Bellingham finalizou um passe de Brahim (68').

O inglês, que havia acabado de entrar em campo no lugar de Arda Güler (65'), continua empenhado na luta para ser o artilheiro de LaLiga com 18 gols, um a menos que o ucraniano do Girona, Artem Dovbyk.

Esse segundo gol foi um duro golpe para o Cádiz, que se dedicou a evitar novos ataques dos merengues, que voltaram a marcar nos últimos instantes.

Em um contra-ataque rápido Nacho deixou uma bola para Joselu fazer 3 a 0 (90'+4) para o Real Madrid, que só precisa torcer pelo empate ou derrota do Barça contra o Girona.

Na primeira partida do dia, a Real Sociedad venceu por 2 a 0 em sua visita ao Getafe com um gol contra de Álex Suárez (33') e um gol do holandês Sheraldo Becker (46').

A vitória significa três pontos de ouro para os bascos em sua luta pela permanência na Liga Europa, enquanto o Las Palmas acumula o décimo jogo consecutivo sem vencer e ainda não garantiu a permanência, que está a um passo.

--- Jogos da 34ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

Getafe - Athletic Bilbao 0 - 2

- Sábado:

Real Sociedad - Las Palmas 2 - 0

Real Madrid - Cádiz 3 - 0

Girona - Barcelona

(16h00) Mallorca - Atlético de Madrid

- Domingo:

(09h00) Osasuna - Betis

(11h15) Celta Vigo - Villarreal

(13h30) Valencia - Alavés

(16h00) Rayo Vallecano - Almería

Sevilla - Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 87 34 27 6 1 74 22 52

2. Barcelona 73 33 22 7 4 68 39 29

3. Girona 71 33 22 5 6 69 40 29

4. Atlético de Madrid 64 33 20 4 9 62 39 23

5. Athletic Bilbao 61 34 17 10 7 55 33 22

6. Real Sociedad 54 34 14 12 8 48 35 13

7. Betis 49 33 12 13 8 41 39 2

8. Valencia 47 33 13 8 12 37 38 -1

9. Villarreal 45 33 12 9 12 54 55 -1

10. Getafe 43 34 10 13 11 41 47 -6

11. Osasuna 39 33 11 6 16 37 49 -12

12. Alavés 38 33 10 8 15 31 38 -7

13. Sevilla 38 33 9 11 13 42 46 -4

14. Las Palmas 37 34 10 7 17 30 43 -13

15. Rayo Vallecano 34 33 7 13 13 27 42 -15

16. Mallorca 32 33 6 14 13 27 39 -12

17. Celta Vigo 31 33 7 10 16 37 50 -13

18. Cádiz 26 34 4 14 16 23 49 -26

19. Granada 21 33 4 9 20 36 61 -25

20. Almería 14 33 1 11 21 32 67 -35

./bds/gr/mcd/aam