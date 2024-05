Grupos armados palestinos, incluindo um supostamente ligado ao movimento islamista Hamas, roubaram quase 70 milhões de dólares de várias agências bancárias em Gaza no mês passado, informou o jornal Le Monde neste sábado (4).

O jornal francês teve acesso a um documento transmitido pelo Banco da Palestina a "alguns parceiros internacionais", no qual descreve roubos espetaculares, como o que ocorreu na sua principal agência na Cidade de Gaza.

Funcionários da agência descobriram em 16 de abril "que foi feito um buraco no teto do cofre", explica o jornal, acrescentando que "os criminosos levaram caixas eletrônicos que continham o equivalente a 3 milhões de dólares em shekels israelenses.

No dia seguinte, 17 de abril, "grupos armados equipados com explosivos voltaram a entrar no edifício", explodiram uma cobertura de cimento e levaram o equivalente a 30 milhões de dólares "em diferentes moedas", acrescenta o jornal.

A maior filial no centro da Cidade de Gaza foi atacada em 18 de abril por um "comando" de homens que afirmaram responder às "mais altas autoridades de Gaza" que, segundo o jornal, correspondem ao Hamas. Nesse ataque, foram levados shekels no valor equivalente a mais de 36 milhões de dólares.

O Hamas, em guerra contra Israel, governa Gaza desde 2007.

O Banco da Palestina, fundado em 1960, é a principal instituição financeira de Gaza.

A Autoridade Monetária Palestina, um órgão independente que supervisiona o sistema financeiro nos territórios palestinos, disse à AFP que planeja emitir uma declaração sobre o assunto neste sábado.

Dt/jf/jt/sag/meb/aa