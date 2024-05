Os preços do petróleo caíram nesta sexta-feira nos Estados Unidos, em meio a temores de um enfraquecimento da demanda, após a divulgação de números sobre o emprego mais fracos do que o esperado.

O preço do barril do Brent para entrega em julho caiu 0,84%, aos US$ 82,96, e o do WTI para junho fechou em baixa de 1,06%, aos US$ 78,11.

Foram criados menos postos de trabalho em abril do que o esperado pelos analistas, enquanto o índice de desemprego aumentou de 3,8% em março para 3,9%.

"Dados mais fracos sobre o emprego poderiam significar um crescimento econômico mais lento e uma demanda menor de energia", explicou Andy Lipow, da Lipow Oil Associates.

