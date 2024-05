O governo de esquerda da Espanha anunciou nesta sexta-feira (3) o cancelamento do Prêmio Nacional de Touradas, uma decisão aplaudida por defensores dos direitos dos animais, mas que aborreceu os fãs da atração.

"Há uma maioria de espanhóis cada vez mais preocupada com o bem-estar dos animais, por isso não achávamos apropriado manter um prêmio que recompensa uma forma de maltrato animal", justificou o ministro da Cultura, Ernest Urtasun, ao canal La Sexta.

Entende-se "menos ainda que essa forma de tortura animal seja premiada com medalhas que também estão associadas a prêmios em dinheiro, e que, portanto, envolvem dinheiro público", prosseguiu o ministro, que é membro do partido de extrema esquerda Sumar.

O anúncio do cancelamento do prêmio, que distribuía 30 mil euros (164 mil reais) e começou a ser entregue em 2013 pelo Ministério da Cultura, monopolizou o debate público na Espanha, reacendendo um tema polêmico.

O conservador Partido Popular, principal partido de oposição, foi rápido em prometer que retomará o prêmio se voltar ao poder. "A tourada é uma atividade que faz parte da nossa cultura, das nossas tradições, da nossa própria identidade como povo, e o cancelamento do prêmio mostra o sectarismo daqueles que nos governam", criticou o porta-voz parlamentar do PP, Miguel Tellado.

- Patrimônio cultural -

O caráter cultural das corridas de touros gera atritos há anos entre seus críticos e defensores. Estes últimos destacam a sua inscrição em 2013, pelo então governo conservador, na lista de "patrimônio cultural imaterial" da Espanha.

Após o anúncio do cancelamento do prêmio, governos regionais, incluindo o de Castela-La Mancha, dirigido por um socialista crítico de Sánchez, anunciaram que vão criar seus próprios prêmios.

A Fundación del Toro de Lidia, ONG que promove as corridas de touros na Espanha, criticou a decisão tomada por Urtasun, que descreveu como "um novo exercício de censura": "Um ministro da Cultura não pode exercer suas competências com base em suas preferências pessoais, ele tem a obrigação de promover e fomentar todas as manifestações culturais, entre elas a tourada."

- Interesse menor -

Para os grupos de defesa dos animais, o anúncio do cancelamento do prêmio foi uma grande notícia: "Essa medida constitui um marco na luta contra a tourada, uma prática polêmica", comemorou a associação Animanaturalis.

As touradas contam com um público apaixonado na Espanha, e os principais toureiros são tratados como celebridades. Mas já não são um espetáculo de massas.

Pesquisas apontam um desinteresse crescente em todo o país principalmente entre os jovens. Segundo as cifras mais recentes do Ministério da Cultura, durante a temporada 2021-22, apenas 1,9% dos espanhóis assistiram a uma tourada.

A região da Catalunha proibiu as corridas de touros em 2010, mas a decisão foi anulada no fim de 2016 pelo Tribunal Constitucional, embora a grande praça de touros de Barcelona não realize nenhuma há mais de uma década.

O arquipélago das Baleares decidiu proibir a morte de touros, mas a decisão foi revogada pelo mesmo órgão em 2018. Já o arquipélago das Canárias é a única região da Espanha onde a proibição das touradas está em vigor desde 1991.

ds/mg/du-rs/eg/lb/am