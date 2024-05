O canadense Félix Auger-Aliassime se classificou nesta sexta-feira (3) para a final do Masters 1000 de Madri, depois que seu adversário Jiri Lehecka se retirou na semifinal quando a partida estava 3-3 no primeiro set.

Auger-Aliassime enfrentará na final de domingo o russo Andrey Rublev, que venceu o americano Taylor Fritz por 6-4 e 6-3 mais cedo nesta sexta-feira.

A partida terminou com pouco mais de meia hora de jogo, quando Lehecka fez um gesto estranho em um giro e saiu da quadra com o médico.

O tcheco voltou à quadra depois de oito minutos, mas só conseguiu disputar três pontos antes de cair de joelhos no saibro da Caja Mágica.

Lehecka, que eliminou Rafael Nadal nas oitavas de final na última terça-feira, se levantou e deixou a quadra definitivamente com os olhos marejados, após quebrar a raquete no chão em sinal de frustração.

"Me sinto mal por Jiri, pelo torneio e até por mim", disse Auger-Aliassime após a partida, apesar de saber que havia se classificado para sua primeira final de um Masters 1000.

O canadense, número 35 do mundo, já havia chegado à semifinal sem ter que disputar as quartas de final, depois que seu adversário, o número dois do mundo Jannik Sinner, abandonou o torneio devido a uma lesão no quadril.

Lehecka também chegou à semifinal depois que o russo Daniil Medvedev se retirou após o primeiro set de quinta-feira por causa de uma lesão.

"Um desfalque e um abandono consecutivos, é algo que nunca aconteceu comigo na minha carreira, é uma situação estranha", comentou Auger-Aliassime.

"É uma coisa que acontece, não sei, a cada dez anos", lamentou o jovem canadense, se referindo a tantas desistências no torneio de Madri.

