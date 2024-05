Uma fotografia foi manipulada para mostrar a ex-secretária de Estado e ex-candidata presidencial norte-americana Hillary Clinton sendo detida. Na imagem, visualizada mais de 5,8 mil vezes nas redes sociais desde 23 de abril de 2024, uma pessoa vestida com um casaco verde é escoltada por dois soldados. Mas trata-se de uma montagem feita a partir de uma cena de 2002, em que a polícia militar do exército norte-americano leva um preso para a sua cela no Campo X-Ray, na Baía de Guantánamo.

“Atenção. Vazam as primeiras imagens da suposta execução de Hillary Clinton, supostamente ocorrida há cinco anos”, diz a legenda de uma imagem compartilhada noTelegram, noXe noFacebook.

Publicações similares circulam eminglêse espanhol.

A AFP jáverificououtras teorias conspiratórias sobre a suposta prisão de Hillary Clinton, incluindo uma imagem em que ela era vista usando uma tornozeleira eletrônica.

Imagem manipulada de 2002

Uma busca reversa pela imagem no Google levou a uma fotografia idêntica publicada por diversos meios de comunicação (1,2,3), inclusive aAFP, desde 2002. Na cena, é possível ver os guardas na mesma posição, assim como os detalhes do ambiente.

No entanto, a pessoa escoltada não usa casaco verde nem se parece com Hillary Clinton, mas sim um macacão de prisão laranja e tem o cabelo quase raspado.

A descrição da imagem, nos arquivos da AFP, explica que ela foi divulgada em 18 de janeiro de 2002 pelo Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas foi registrada alguns dias antes, no dia 11 daquele mês.

A fotografia mostra a polícia militar do exército dos Estados Unidos escoltando um detido até sua cela no Campo X-Ray, na Base Naval da Baía de Guantánamo, em Cuba, durante o processamento no centro de detenção temporária.

O campo de detenção da Baía de Guantánamo é uma instalação norte-americana localizada no sudeste da ilha cubana. A prisão tem geradocontrovérsia globalpor alegadas violações dos direitos dos seus detidos.

A fotografia original não pode mais ser encontrada noarquivo de imagensdo Departamento de Defesa, que não está operacional, mas foiarquivadana internet.

NoWikipedia Commons, onde a imagem também foi compartilhada, aparece que a fonte é o site da Defesa “DefenseImagery.mil”. Embora olinktambém não funcione, uma versão arquivadatambém pôde ser encontrada.

A AFP contactou o Departamento de Defesa, mas não obteve resposta.

Outra pesquisa reversa no Google selecionando apenas a pessoa vestida de verde levou a umafotografiade Clinton feita pela agência Reuters em 24 de fevereiro de 2016, em North Charleston, no estado norte-americano da Carolina do Sul.

A descrição diz: “A candidata presidencial democrata dos EUA, Hillary Clinton (de casaco verde, de costas para a câmera), perde o equilíbrio brevemente ao chegar para uma visita ao SC STRONG”.

A ex-secretária de Estadopermanece ativanas suas contas nas redes sociais na data de publicação desta verificação e fez diversas aparições públicas recentemente, como umaentrevistano YouTube para a plataforma Democracy Docket no dia 19 de abril de 2024 ou ojantarem homenagem ao primeiro-ministro japonês Fumio Kishida na Casa Branca, no dia 10.

Atualmente, Clinton lidera aOnward Together, uma organização que promove valores progressistas, incentivando as pessoas a se organizarem, se envolverem e concorrerem a cargos públicos.

