Quando a segunda semana do julgamento de Donald Trump está prestes a terminar, nesta sexta-feira (3) subiu ao banco das testemunhas a ex-secretária de imprensa de sua campanha eleitoral de 2016, a primeira pessoa do círculo mais próximo do magnata.

Hope Hicks, que relatou estar "muito nervosa", esteve envolvida na etapa final da bem-sucedida campanha eleitoral, quando supostamente realizaram um pagamento para comprar o silêncio da ex-atriz pornô Stormy Daniels por um caso extraconjugal com o magnata uma década antes.

Trump, de 77 anos, e atual candidato do Partido Republicano nas eleições presidenciais de novembro, é acusado de falsificar documentos contábeis para ocultar o pagamento de 130 mil dólares (R$ 684 mil na cotação atual) a Daniels a poucos dias das eleições de 2016, nas quais derrotou a democrata Hillary Clinton.

O pagamento a Daniels, que, segundo a acusação, o magnata encobriu como gastos legais de seu então advogado Michael Cohen, é o centro deste julgamento no qual um ex-presidente se senta no banco dos réus pela primeira vez na história do país.

Durante a campanha, ele "se reportava ao Sr. Trump", disse Hicks, declarando que Cohen "estava muito envolvido". Aos 26 anos, a testemunha aderiu à campanha do magnata nova-iorquino, com cuja família aparentemente ainda mantém relações cordiais.

Questionada sobre uma gravação divulgada antes das eleições de 2016, na qual Trump se vangloriava por poder agarrar as mulheres pelos seus órgãos genitais, Hicks disse que "não parecia algo que ele diria".

Segundo o ex-editor do jornal sensacionalista National Enquirer David Pecker, primeira testemunha do julgamento, a ex-secretária de imprensa estava presente em uma reunião na Trump Tower em 2015, na qual concordou em ajudar a campanha incipiente do republicano no ano seguinte.

Sob o olhar cerrado do republicano, que evitou cruzar, ela disse, porém, não se lembrar do encontro.

O juiz Juan Merchan começou a audiência desta sexta se dirigindo diretamente a Trump para "esclarecer (qualquer) mal-entendido" sobre sua ordem que proíbe o magnata de publicar nas redes sociais sobre as testemunhas, o júri e os funcionários do tribunal e seus familiares.

- Mais multas? -

As repetidas violações da ordem imposta por Merchan lhe impuseram uma multa de 9.000 dólares (R$ 47 mil na cotação atual).

Na quinta-feira, o promotor Christopher Conroy instou novamente o magistrado a multar Trump por quatro novas violações.

"O réu acredita que as regras deveriam ser diferentes para ele", argumentou Conroy.

Merchan, que ainda anunciará sua decisão, recordou que o candidato republicano às eleições de novembro tem o "direito absoluto de testemunhar" perante o tribunal, e que a ordem "só se aplica a declarações extrajudiciais (...) fora dos tribunais".

"Obrigado", respondeu Trump.

Vítima de uma "caça às bruxas", segundo ele diz, o magnata lamentou novamente nesta sexta-feira que sua presença obrigatória no julgamento lhe mantenha afastado de sua campanha eleitoral.

Ele também lançou novos ataques contra o juiz, cuja imparcialidade questiona, por "tentar apresentar o caso da forma mais lasciva possível, permitindo testemunhas que nada têm a ver" com o caso.

Até o momento, a pedido da acusação, além de Pecker, tomaram posição outras testemunhas que explicaram como foram feitos os pagamentos, particularmente Keith Davidson, advogado de Daniels e a modelo Karen McDougal, que também recebeu 150 mil dólares (R$ 789.420), para comprar seu silêncio por outro suposto caso extraconjugal.

A defesa tentou colocá-lo contra o júri, sugerindo que ele estava envolvido em uma "extorsão".

af/nn/yr/dd