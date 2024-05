Mais de 200 pessoas morreram no Quênia desde meados de março pelas enchentes, anunciou nesta sexta-feira (3) o Ministério do Interior deste país africano, que aguarda agora a chegada de um ciclone.

O Quênia e outros países do leste da África têm registrado chuvas sazonais mais intensas do que o normal há várias semanas devido aos efeitos do fenômeno El Niño.

As chuvas causaram enchentes e deslizamentos de terra, destruíram colheitas e casas e deslocaram centenas de milhares de pessoas.

Pelo menos 210 pessoas morreram no Quênia "devido às condições meteorológicas severas", afirmou o Ministério do Interior em um comunicado.

Um relatório anterior divulgado na quinta-feira informava 188 mortes.

As autoridades também indicaram que há 165 mil pessoas deslocadas e 90 pessoas dadas como desaparecidas.

O Quênia e a vizinha Tanzânia preparam-se agora para a chegada de um ciclone, que provocará novas chuvas.

"O ciclone Hidaya continua ganhando força, com ventos que chegam aos 130 km/h", indicaram as autoridades tanzanianas.

O Ministério do Interior do Quênia alertou que o ciclone poderá causar ventos violentos, ondas poderosas e chuvas fortes a partir de domingo.

O fenômeno climático El Niño está geralmente associado a temperaturas globais mais altas, causando secas em algumas regiões e inundações em outras.

Quênia, Somália e Etiópia já sofreram chuvas torrenciais no final de 2023, com mais de 300 mortes em uma região que viveu a sua pior seca em 40 anos.

