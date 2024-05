O Olympiakos surpreendeu ao vencer por 4 a 2 em sua visita ao Aston Villa, atual quarto colocado da Premier League, com três gols do marroquino Ayoub El-Kaabi, em uma noite para ser esquecida pelo meia brasileiro Douglas Luiz.

No Villa Park, sob os olhares atentos do príncipe William, os 'Villains' foram superados pelos gregos que, apesar de um início difícil, tiveram uma atuação inesperada.

A vitória contou com a marca de El-Kaabi, autor de um retumbante hat-trick. O jogador da seleção marroquina, que avançou quase em situação de impedimento, abriu o placar para o time grego aos 16 minutos.

Depois, em um lance parecido, ele aumentou após driblar Robin Olson, que havia substituído Dibu Martinez (29').

Abalados pelos dois gols, os Villans hesitaram, mas ergueram a cabeça ainda no final do primeiro tempo, com Ollie Watkins diminuindo nos acréscimos (45'+1).

Pouco depois do intervalo, Moussa Diaby empatou ao marcar com um chute certeiro em que tinha pouco ângulo levando a torcida ao delírio no Villa Park.

Mas esta alegria durou pouco, já que um pênalti cometido por Douglas Luiz tocando a bola com o braço deu a El Kaabi a oportunidade de fazer o hat-trick (56').

As coisas pioraram para os anfitriões quando Hezze marcou o quarto para os visitantes.

O sofrimento aumentou a seis minutos do fim. O Aston Villa poderia ter diminuído para 4 a 3 com um pênalti a seu favor... mas Douglas Luiz errou sua cobrança, acertando a trave.

"Tudo o que poderia dar errado deu errado esta noite", lamentou o capitão do Villa, John McGinn.

"Nesta noite só aconteceram erros. Assumimos a responsabilidade, mas cabe a nós ir à Grécia na semana que vem e reverter a situação, porque somos mais do que capazes", acrescentou.

- Fiorentina vence no fim -

Na outra semifinal, a Fiorentina sofreu mas conseguiu vencer por 3 a 2 nos acréscimos o Club Brugge, que terminou em desvantagem numérica na última meia hora da partida.

A 'Viola' marcou seus primeiros gols por meio de seus atacantes, Riccardo Sottil com um chute no ângulo (5') e Andrea Belotti com uma bomba à queima-roupa (37')

O capitão Hans Vanaken empatou pela primeira vez ainda no início do jogo em um pênalti após um toque de mão na área confirmado pelo VAR (17').

O atacante brasileiro Igor Thiago deixou tudo igual para o time de Brugges logo após a expulsão de Onyedika que recebeu o segundo cartão amarelo (63').

Apesar da resistência da equipe belga com um a menos em campo, o atacante angolano M'Bala Nzola marcou nos acréscimos (90'+1) dando uma vantagem importante ao time italiano para o segundo duelo.

As partidas de volta serão disputadas na próxima quinta-feira, 9 de maio, e vão definir quem se classificará para a final do dia 29 de maio, em Atenas.

--- Resultados dos jogos de ida das semifinais da Conference League disputados nesta quinta-feira:

Aston Villa (ING) 2 Watkins (45'+1), Diaby (52')

Olympiakos (GRE) 4 El Kaabi (16', 29', 56' de pênalti), Hezze (67')

Fiorentina (ITA) 3 Sottil (5'), Belotti (37'), Nzola (90'+1)

Club Brugge (BEL) 2 Vanaken (17' de pênalti), Thiago (63')

Obs: As partidas de volta (Olympiakos-Aston Villa e Brugge-Fiorentina) serão disputadas na quinta-feira, dia 9 de maio, às 16h (horário de Brasília)

bds/dr/bm/bvo/aam/mvv