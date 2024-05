A empresa argentina de comércio eletrônico e serviços financeiros Mercado Livre apresentou, nesta quinta-feira (2), seus resultados para o primeiro trimestre, com receitas de 4,3 bilhões de dólares (cerca de R$ 22 bilhões) e um salto interanual de 71% em seu lucro líquido, que alcançou 344 milhões de dólares (R$ 1,7 bilhão) .

A companhia, uma das maiores da América Latina e que conta com cerca de 60 mil funcionários, indicou em seu informe ao mercado que o crescimento foi "impulsionado por excelentes resultados no Brasil e no México".

O Mercado Livre havia anunciado em abril a criação de 18 mil empregos diretos no México, Brasil, Argentina, Colômbia e Chile durante o ano 2024.

Fundada há 25 anos, a empresa começou como uma plataforma para compra e venda de produtos e depois desenvolveu serviços financeiros como a carteira virtual Mercado Pago, muito popular na Argentina e no Uruguai.

tev/lm/mr/rj/jb/mvv