O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSDB), não “reinauguraram” obra da transposição do Rio São Francisco que já tinha sido entregue por Jair Bolsonaro (PL) em 2022, como afirmam publicações com milhares de interações nas redes sociais desde 9 de abril de 2024. O Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) e a Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa) informaram que, na verdade, o atual mandatário inaugurou o trecho de uma obra auxiliar, que não havia sido lançado por seu antecessor.

“OLHA O PILANTRA REINAUGURANDO A CHEGADA DAS AGUAS DO RIO SÃO FRANCISCO QUE O BOLSONARO JÁ INAUGUROU EM 2022”, diz a legenda de publicações noFacebook, noTikToke noX. O conteúdo também circula noInstagram.

Na gravação, de pouco mais de um minuto de duração, Lula aparece de camisa azul ao lado de outras pessoas, algumas vestindo capacete de proteção. O mandatário diz:“Nós vamos, agora, descerrar a placa de inauguração do serviço feito nessa adutora”. Na sequência, ele complementa:“Apertando esse botão, essa água vai chegar em várias cidades ao mesmo tempo”.

Mais à frente, são apresentadas informações técnicas sobre a obra e o presidente aparece com um capacete de proteção com a inscrição“Compesa”, dacompanhiade saneamento básico de Pernambuco, ao lado da governadora do estado,Raquel Lyra (PSDB).

Uma pesquisa no Google pelas palavras-chave“Lula”,“obra”e“Pernambuco”exibiu reportagens publicadas pela imprensa (1,2) em 4 de abril de 2024 sobre a inauguração da Estação Elevatória Água Bruta, localizada na primeira etapa da Adutora do Agreste, na cidade de Arcoverde (PE). As matérias citam que a governadora Raquel Lyra também esteve presente na cerimônia.

Na ocasião, o perfil oficial do mandatário no Instagram também publicou imagens doeventoe o mesmovídeoviralizado com a legenda:“Inauguração da unidade elevatória de água bruta da Adutora do Agreste e do trecho Belo Jardim, em Caruaru, que vai beneficiar nove municípios em Pernambuco”.

Contatado pelo Comprova - projeto do qual o AFP Checamos faz parte -, o Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional (MIDR) informou que a obra inaugurada por Lula em abril não se trata do mesmo equipamento lançado por Bolsonaro, queinaugurouo Ramal do Agreste, em outubro de 2021, em Sertânia (PE).

O Ramal do Agreste é umsubsistemado Projeto de Transposição do São Francisco financiado pelo governo federal. O Ramal tem 70 quilômetros de extensão e conta com diferentesestruturas hídricas, como reservatórios e canais.

Para garantir o abastecimento regular da região, o Ramal seráintegradoà Adutora do Agreste, uma outra obra de estruturas hídricas. Esta é executada pelo governo de Pernambuco, por meio da Companhia Pernambucana de Saneamento (Compesa), com apoio financeiro da União, e ainda está em andamento.

É da Adutora do Agreste que faz parte a Estação Elevatória de Água Bruta inaugurada por Lula em abril de 2024, como deixa o clarocomunicadopublicado pelo governo na ocasião.

Uma pesquisa pelos termos“Bolsonaro”,“Arcoverde”,“obra”e“Pernambuco”não trouxe nenhuma informação sobre o ex-mandatário ter inaugurado obra semelhante – apenas aentregado Ramal do Agreste mencionada pelo MIDR.

Ao Comprova, a Compesa também confirmou que o trecho que aparece no conteúdo viral só foi entregue em 4 de abril.

Ainda de acordo com ogoverno pernambucano, a conclusão total das obras da Adutora do Agreste está prevista para 2025.

As publicações virais ainda sugerem que Lula“MANDOU DESLIGAR POR PURA MALDADE”as bombas da transposição do São Francisco. Alegações similares envolvendo o projeto já foram verificadas (1,2,3,4) pela AFP.

Esse texto faz parte doProjeto Comprova. Participaram jornalistas do Estadão e A Gazeta. O material foi adaptado pelo AFP Checamos.

