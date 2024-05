O número quatro do mundo, o russo Daniil Medvedev, abandonou, nesta quinta-feira (2), na partida das quartas de final contra o tcheco Jiri Lehecka no torneio de Madri.

Medvedev conseguiu jogar apenas um set e quarenta minutos de partida contra Lehecka, número 31 do mundo, que disputará sua primeira semifinal de Masters 1000.

Lehecka enfrentará o canadense Felix Auger Aliassime, que também avançou às 'semis' devido à lesão daquele que seria seu adversário, o número dois do mundo, Jannik Sinner.

O tenista italiano anunciou na quarta-feira a sua retirada do torneio de Madri devido a uma lesão no quadril direito.

Medvedev, que é conhecido por não ser fã das quadras de saibro e que disputou pela primeira vez as quartas de final em Madri, solicitou atendimento médico com 3 a 2 a seu favor no placar.

O russo voltou a ser atendido logo após o sétimo game.

Ele tentou continuar jogando, mas parecia claramente desconfortável em seus movimentos, aguentando apenas até o final do primeiro set, que seu adversário venceu por 6-4.

Lehecka, cujos saques de mais de 230 km/h impressionaram na Caja Mágica, chegou às quartas de final depois de eliminar na terça-feira p veterano Rafael Nadal, que fez sua última participação em Madri com essa partida.

Na outra semifinal masculina, o americano Taylor Fritz vai enfrentar o russo Andrey Rublev.

