Em meio à disputa da semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique, o Real Madrid recebe no sábado o Cádiz, pela 34ª rodada do Campeonato Espanhol, com a possibilidade de se sagrar campeão, desde que o Barcelona (2º) não vença na visita ao Girona (3º).

A equipe 'merengue' lidera com onze pontos à frente do Barça e treze a mais que o Girona.

Uma vitória do gigante da capital garante automaticamente o título antecipado de LaLiga, desde que o Barça empate ou perca no clássico catalão.

Com uma vitória do Real Madrid, um empate no estádio Montilivi deixaria os 'blaugranas' 13 pontos atrás, faltando apenas 12 para disputar após esta 34ª rodada.

O Real Madrid está perto de sua 36ª Liga, mas seu técnico Carlo Ancelotti pode voltar a recorrer aos rodízios no sábado, de olho na partida de volta das semifinais da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, na quarta-feira, após o empate em 2 a 2 na Alemanha, na terça-feira passada.

Os 'merengues' enfrentam o Cádiz (18º), que abre a zona de rebaixamento, a cinco pontos da 'zona de salvação', e precisa pontuar para continuar sonhando com a permanência.

- Objetivo Champions -

No dérbi catalão, o Barcelona vai lutar por uma vitória contra o Girona que lhe permita continuar a adiar o título dos 'merengues' num duelo que também vale o segundo lugar do campeonato.

O Girona vai tentar um triunfo que lhe permita tomar dos blaugranas a vice-liderança e, acima de tudo, garanta uma vaga na Liga dos Campeões.

Uma vitória do time revelação da temporada garantiria a classificação entre os quatro primeiros do campeonato e o passaporte para a principal competição continental de clubes na próxima temporada.

Nesta luta por uma vaga na Champions, o Atlético de Madrid (4º) visita o Mallorca (16º) com a necessidade de continuar vencendo e em meio à pressão do Athletic Bilbao (5º), que abre a rodada nesta sexta-feira com uma visita ao Getafe (10º).

Os bascos estão seis pontos atrás dos 'colchoneros', que ocupam a última colocação que classifica para a Liga dos Campeões.

Eliminado nas quartas de final da Champions e sem chances de alcançar o Real Madrid, garantir a vaga no mais prestigiado torneio europeu é o principal objetivo do Atlético de Madrid.

--- Programação da 34ª rodada de LaLiga (horário de Brasília) e classificação:

- Sexta-feira:

(16h00) Getafe - Athletic Bilbao

- Sábado:

(09h00) Real Sociedad - Las Palmas

(11h15) Real Madrid - Cádiz

(13h30) Girona - Barcelona

(16h00) Mallorca - Atlético de Madrid

- Domingo:

(09h00) Osasuna - Betis

(11h15) Celta Vigo - Villarreal

(13h30) Valencia - Alavés

(16h00) Rayo Vallecano - Almería

Sevilla - Granada

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Real Madrid 84 33 26 6 1 71 22 49

2. Barcelona 73 33 22 7 4 68 39 29

3. Girona 71 33 22 5 6 69 40 29

4. Atlético de Madrid 64 33 20 4 9 62 39 23

5. Athletic Bilbao 58 33 16 10 7 53 33 20

6. Real Sociedad 51 33 13 12 8 46 35 11

7. Betis 49 33 12 13 8 41 39 2

8. Valencia 47 33 13 8 12 37 38 -1

9. Villarreal 45 33 12 9 12 54 55 -1

10. Getafe 43 33 10 13 10 41 45 -4

11. Osasuna 39 33 11 6 16 37 49 -12

12. Alavés 38 33 10 8 15 31 38 -7

13. Sevilla 38 33 9 11 13 42 46 -4

14. Las Palmas 37 33 10 7 16 30 41 -11

15. Rayo Vallecano 34 33 7 13 13 27 42 -15

16. Mallorca 32 33 6 14 13 27 39 -12

17. Celta Vigo 31 33 7 10 16 37 50 -13

18. Cádiz 26 33 4 14 15 23 46 -23

19. Granada 21 33 4 9 20 36 61 -25

20. Almería 14 33 1 11 21 32 67 -35

