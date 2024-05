Mais de 700 migrantes chegaram ao Reino Unido na quarta-feira (1º) em pequenas embarcações que atravessaram o Canal da Mancha, um recorde para 2024, durante um momento em que o governo britânico afirma dar prioridade para encerrar esse fluxo.

De acordo com os números do Ministério do Interior divulgados nesta quinta-feira (2), 711 migrantes em 14 embarcações chegaram até o Reino Unido vindos do continente europeu na quarta-feira.

A quantidade de migrantes quebrou o recorde anterior em 2024, estabelecido em 14 de abril, quando 534 pessoas conseguiram fazer essa travessia perigosa.

A poucos meses das eleições gerais, o governo conservador de Rishi Sunak definiu como prioridade combater a imigração irregular.

Em 23 de abril, o Parlamento aprovou uma lei polêmica para deportar imigrantes irregulares para Ruanda. A legislação estabelece que os solicitantes de asilo devem aguardar no país africano enquanto seus casos são analisados.

O governo britânico insiste que essa política tem um efeito dissuasivo.

O número de migrantes que atravessaram o Canal da Mancha atingiu um recorde nos quatro primeiros meses de 2024, 8.000 pessoas, a maioria delas originárias do Afeganistão, Irã e Turquia.

