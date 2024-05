Will Still não é mais o técnico do Reims, atual 11º da Ligue 1, anunciou o clube em um comunicado nesta quinta-feira (2), a três jogos do fim da temporada.

"Foi decidido que Will Still e seu assistente, Nicolas Still, deixarão suas funções a partir de hoje", publicou o Reims, que vive um mau momento no campeonato francês.

A equipe não vence há seis partidas, sendo que os três mais recentes foram derrotas, a última uma goleada de 4 a 1 para o Clermont, lanterna da Ligue 1.

O nome de Still, de 31 anos, circula há vários meses como possível futuro treinador de algum time inglês, um dos dois países de origem do jovem técnico anglo-belga.

Sua saída repentina nesta quinta-feira é uma surpresa porque o Reims não corre risco de rebaixamento no momento em que faltam três jogos para o final: Brest, Olympique de Marselha e Rennes.

Assistente de Óscar García e treinador principal desde a saída do espanhol, em outubro de 2022, Still se tornou um dos técnicos do momento do futebol francês, mas seu nome perdeu força nas últimas semanas.

"O Stade de Reims agradece a Will e Nicolas Still pelo comprometimento e por todas as belas emoções que foram vividas juntos", disse o presidente do clube, Jean-Pierre Caillot, no comunicado do clube.

