O comediante americano Walter Masterson irritou nessa terça-feira (30/4) manifestantes favoráveis às ações realizadas por Israel na Faixa de Gaza, em ato na Universidade de Columbia, em Nova York, nos Estados Unidos. Irritados, os presentes chegaram a hostilizá-lo e até a arrancar um capacete que ele usava. Masterson, por meio do paralelo traçado, se mostrava a favor dos palestinos.

O vídeo nas redes sociais mostra Masterson com um capacete alusivo ao dos Stormtroopers, tropa do Império Galáctico no universo de Star Wars, criado pelo diretor e roteirista George Lucas, se manifestando, em tom crítico e irônico, a favor do "Império Galáctico", que representa um autocracia repressora, em uma paródia ao governo de Israel.

No caso, ele dá a entender que a Aliança Rebelde são os palestinos e que está do lado deles.

Pra mim a ideia mais massa dos últimos anos. pic.twitter.com/XgcQfvKqcb — Luciano Jorge de Jesus (@proflucianojj) May 1, 2024

O uso de um filme da cultura pop para fazer uma analogia com os recentes acontecimentos no Oriente Médio irritou manifestantes pró-Israel, que arrancaram o capacete e o destruíram, além de rasgar o cartaz que o comediante carregava. Ele chega a dizer que a "mídia global não vai te contar isso".

Em outro momento, chega a afirmar que "Mandalorian usa o Baby Yoda como escudo humano", fazendo referência a acusações do governo israelense, de que o grupo Hamas usa pessoas e hospitais para não serem atacados, novamente utilizando tom sarcástico e irônico.

Masterson tem sido um forte defensor das manifestações pró-palestinas. Até o momento, mais de mil pessoas foram presas em atos favoráveis aos palestinos nos Estados Unidos. O comediante postou o vídeo na integra, com quase 15 minutos, no seu canal no YouTube.