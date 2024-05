Uma congressista radical de direita dos EUA anunciou nesta quarta-feira (1º) que apresentará na próxima semana uma moção de impeachment do presidente da Câmara dos Representantes, Mike Johnson, por apoiar novos financiamentos para a Ucrânia.

Marjorie Taylor Greene, apoiadora do ex-presidente republicano Donald Trump, acusa o líder da câmara baixa do Congresso, membro de seu próprio partido, de "traição".

"Mike Johnson abraçou totalmente o modelo de negócios nojento de Washington de financiar guerras sem fim", disse a congressista em uma coletiva de imprensa.

"Portanto, na próxima semana, apresentarei esta moção para impugná-lo", anunciou ela.

O apoio a Kiev tem sido objeto de debates acalorados no Congresso dos Estados Unidos, com muitos republicanos pedindo que não sejam desembolsados mais fundos para o país, que está em guerra com a Rússia.

Depois de meses de paralisação e pressão dos democratas e de seus aliados em todo o mundo, o líder republicano Mike Johnson endossou o pacote, o que enfureceu a direita radical.

Qualquer congressista pode apresentar uma moção de impeachment de seu presidente.

Entretanto, é altamente improvável que Mike Johnson sofra um impeachment porque os democratas anunciaram na terça-feira que votariam excepcionalmente com os republicanos moderados para mantê-lo no cargo.

A ameaça de uma moção faz lembrar o que aconteceu com o antecessor de Johnson.

O ex-presidente da Câmara, Kevin McCarthy, foi destituído há alguns meses, quando um grupo de apoiadores de Trump o acusou de fazer um "acordo secreto" com os democratas sobre a Ucrânia em meio às negociações orçamentárias.

