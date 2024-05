O britânico Adrian Newey, projetista da Red Bull, com amplo domínio da Fórmula 1 nas últimas temporadas, vai deixar a escuderia no início de 2025, anunciou nesta quarta-feira (1º) a equipe austríaca em um comunicado.

Newey é considerado um dos melhores engenheiros da história da Fórmula 1 e o projetistas dos carros que dominaram a categoria máxima do automobilismo mundial, primeiro com o alemão Sebastian Vettel (campeão de 2010 a 2013) e atualmente com o holandês Max Verstappen (atual tricampeão mundial).

"Adrian Newey deixará a Red Bull em 2025 após 19 anos", escreveu a equipe, sem especificar o motivo da saída do britânico de 65 anos.

"O meu sonho era ser engenheiro na Fórmula 1 e tive a sorte de concretizá-lo", explicou Newey, citado no comunicado, acrescentando que "é o momento certo para entregar aos outros e buscar novos desafios".

Newey trabalhava na Red Bull desde 2006 e foi o grande responsável por trás dos carros que conquistaram seis títulos mundiais de construtores e sete de pilotos entre 2013 e 2024.

"Sua visão e genialidade nos ajudaram a conquistar 13 títulos em 20 temporadas", disse o chefe da Red Bull Racing, Christian Horner.

Embora a equipe não tenha especificado o motivo da saída do engenheiro, a decisão pode estar relacionada à polêmica em que o próprio Horner se envolveu no início deste ano, quando foi acusado por uma funcionária da Red Bull de "comportamento impróprio".

Horner sempre negou essas acusações e no final de fevereiro, após uma investigação interna, foi absolvido, embora desde então o caso tenha gerado muitos rumores em torno da equipe.

O site especializado Motorsport noticiou a suposta degradação das relações entre Newey e Horner, que já havia afirmado no ano passado que "embora Adrian desempenhe um papel importante nesta equipe" e no que foi alcançado… o seu papel evoluiu nos últimos anos".

"A equipe técnica sob seu comando, liderada por Pierre Weché (diretor técnico da Red Bull), faz um trabalho tremendo, de maneira que não depende de Adrian", acrescentou.

Esta turbulência dentro da equipe austríaca não teve impacto no desempenho dos seus carros na pista.

Depois de cinco Grandes Prêmios realizados nesta temporada, a Red Bull domina a classificação do Mundial de construtores com autoridade, com 195 pontos, seguida pela Ferrari que tem 151.

Verstappen, que já venceu quatro corridas nesta temporada, lidera o campeonato de pilotos com 110 pontos, à frente do companheiro mexicano Sergio Pérez, segundo com 85.

