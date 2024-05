Dezenas de manifestantes reunidos em Istambul para celebrar o 1.º de Maio foram detidos nesta quarta-feira pelas forças de segurança quando tentavam chegar à emblemática Praça Taksim, confirmaram jornalistas da AFP.

Segundo a imprensa turca, 150 pessoas foram detidas ao meio do dia, mas não foi possível obter nenhuma confirmação oficial desse número.

Istambul está cercada desde a madrugada pelas forças de segurança, que bloqueiam o centro da principal cidade da Turquia, impedindo que os manifestantes cheguem à Praça Taskim, completamente fechada desde o dia anterior.

Mais de 42 mil policiais foram destacados para a megalópole, alertou na terça-feira o ministro do Interior, Ali Yerlikaya, denunciando antecipadamente as "organizações terroristas que querem fazer do 1º de maio um campo de ação e propaganda".

Das margens do Bósforo à península histórica de Sultanhamet e ao Palácio de Topkapi, barreiras metálicas bloqueiam toda a passagem.

Os transportes públicos, incluindo as balsas, estão parados e os turistas são obrigados a arrastar suas malas.

Nas primeiras horas da manhã, enquanto os manifestantes se reuniam no bairro de Besiktas para celebrar o 1.º de Maio, ocorreram incidentes com a polícia e dezenas de pessoas foram detidas.

Posteriormente, ocorreram incidentes em frente à Câmara Municipal de Istambul, onde a tropa de choque disparou gás lacrimogêneo e balas de borracha contra manifestantes que tentavam entrar em seus postos de controle, informou um cinegrafista da AFP.

