O técnico do Paris Saint-Germain, Luis Enrique, garantiu nesta terça-feira (30), durante uma coletiva de imprensa, que o PSG viajou até Dortmund com um único objetivo em mente: vencer o jogo de ida das semifinais da Liga dos Campeões.

"Não está no nosso manual especular, viemos aqui para ganhar o jogo de amanhã, com o nosso futebol. Acho que pode ser um espetáculo digno para todas as pessoas que gostam de futebol", disse o treinador, que prevê "gols pela capacidade das duas equipes de chegar até a meta adversária".

"O bonito de estar aqui é poder desfrutar de um jogo muito especial, em um campo único na Europa e ter a possibilidade de dar uma grande alegria aos nossos torcedores nos classificando para uma final", disse o espanhol.

Na fase de grupos, em que as duas equipes se enfrentaram, o PSG venceu o Borussia Dortmund por 2 a 0 no Parque dos Príncipes e empatou em 1 a 1 na visita à Alemanha.

O Dortmund está invicto há 10 jogos na Liga dos Campeões no Westfalenstadion, sua 'fortaleza'.

"Quando você vem a estádios como este é um prazer. É preciso aproveitar onde você está, o que você é como jogador de futebol e o cenário que vamos viver amanhã", reconheceu Luis Enrique.

"Tanto amanhã quanto na partida de volta estamos preparados para realizar dois grandes jogos e tentar vencer ambos, esse é o nosso objetivo", concluiu o espanhol.

