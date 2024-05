Estados Unidos e México definiram medidas mais rigorosas contra a imigração irregular, como restringir o uso dos meios de transporte e aumentar as expulsões de imigrantes, anunciou a Casa Branca nesta terça-feira (30).

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e seu contraparte mexicano, Andrés Manuel López Obrador, decidiram, em conversa telefônica no último fim de semana, tomar medidas concretas para reduzir “as travessias fronteiriças irregulares", informou o governo americano, sem dar detalhes.

O porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby, deu algumas pistas hoje. Tratam-se de medidas mais rigorosas para evitar que meios de transporte públicos sejam usados para a imigração irregular, afirmou. "E do aumento dos voos de repatriação, tanto a partir dos Estados Unidos quanto do México."

Kirby ressaltou que o governo mexicano trabalha "arduamente para reduzir o nível e volume das ondas de pessoas que se dirigem à fronteira” com os Estados Unidos.

A patrulha fronteiriça americana interceptou em março 189.372 vezes imigrantes e solicitantes de asilo que cruzaram ilegalmente a fronteira com o México, a maioria deles latinos, segundo dados oficiais. Em dezembro, foram quase 302 mil.

O fluxo de imigrantes deve aumentar nos próximos meses, com a chegada do calor, ressaltou Kirby.

A crise migratória na fronteira é um tema central da campanha para as eleições presidenciais de novembro nos Estados Unidos.

