Em janeiro de 2018, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Gilmar Mendes foi hostilizado em um voo com destino a Cuiabá, no Mato Grosso. Em 2024, uma gravação desse episódio foi compartilhada mais de 2 mil vezes nas redes sociais como se mostrasse o magistrado voltando de Londres, no dia 28 de abril. Isso é falso: além de a sequência ser antiga, não foram encontrados registros na imprensa de que Mendes tenha sido alvo de manifestações semelhantes ao retornar da Inglaterra esse ano.

“Tem um certo ministro que não pode voltar de Londres em paz”, diz uma publicação compartilhada noX. O mesmo conteúdo circula também noFacebooke noKwai.

A gravação mostra o interior de um avião no qual os passageiros insultam o ministro Gilmar Mendes, do STF. Em coro, os presentes também gritam:“Fora, Gilmar”.

O vídeo viral inclui a data“28/04”sobre as imagens, e as publicações citam que o magistrado estaria voltando de Londres. De fato, o jurista e outras autoridades brasileiras estiveram na capital britânica para participar do 1º Fórum Jurídico Brasil de Ideias, que ocorreu entre os dias 24 e 26 de abril na Inglaterra, conforme registrado pela imprensa (1,2).

O AFP Checamos não encontrou registros públicos com detalhes a respeito da volta do ministro Gilmar Mendes ao Brasil. No dia 29 de abril, porém, o magistrado já estava novamente em solo brasileiro, já que nessa data esteve presente em um evento sobre a reforma tributária naFederação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).

Mas a sequência viral não mostra o retorno do ministro ao Brasil.

Uma pesquisa no Google com os termos“Gilmar Mendes hostilizado avião”levou a uma notícia publicada pelaFolha de S.Pauloem 28 de janeiro de 2018, intitulada: “Gilmar Mendes é hostilizado em voo comercial”.

No texto, são relatados os mesmos insultos proferidos no vídeo viral, incluindo os gritos de“Fora, Gilmar”. Ainda segundo a matéria, o voo em questão era nacional, que partiu de Brasília em direção a Cuiabá no dia 27 de janeiro daquele ano.

Uma nova pesquisa no Google com os mesmos termos, mas dessa vez filtrando apenas por resultados publicados até 31 de janeiro de 2018, trouxe o mesmo vídeo publicado no YouTube em29 de janeiro de 2018, sob o título: “Gilmar Mendes é hostilizado por passageiros durante voo a Cuiabá”. O trecho viral começa após cerca de1 minuto e 30 segundos de gravação.

O vídeo completo também inclui falas dos passageiros omitidas no trecho que circula nas redes. No início da gravação, por exemplo, um dos passageiros questiona:“Vai soltar o Lula também depois?”. Em 2018, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia sido condenado no âmbito da Operação Lava Jato. Em24 de janeiro de 2018, o TRF-4 confirmou a condenação e aumentou a pena inicial de Lula para 12 anos de prisão.

Lula, então, foi preso em7 de abril daquele ano. Eledeixou a prisãoem 8 de novembro de 2019.

O AFP Checamos não encontrou registros na imprensa a respeito de uma situação semelhante envolvendo a volta do ministro Gilmar Mendes ao Brasil em abril de 2024, embora apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) tenhamprotestadocontra os juízes do STF em Londres, durante a passagem dos magistrados pela cidade.

A AFP também entrou em contato com a assessoria de imprensa do STF para obter mais detalhes a respeito do retorno de Gilmar Mendes ao Brasil, incluindo se o trajeto teria ou não sido realizado em um voo comercial, mas não obteve retorno até a publicação desta verificação.

